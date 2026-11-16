Dopo settimane di esauriti lampo e riaperture improvvise, Controller wireless DualSense – Grand Theft Auto VI Bianco Edizione Limitata torna finalmente prenotabile su Amazon.it. Non si tratta di uno sconto nel senso classico del termine, ma di una finestra di disponibilità che per questo prodotto equivale praticamente a un colpo di fortuna, considerando quante volte le scorte sono andate esaurite in pochissimi minuti dal rilascio. Il controller, legato all’uscita di uno dei titoli più attesi della storia videoludica, rappresenta ormai un oggetto conteso tra giocatori e collezionisti. Vediamo come funziona questa nuova finestra di preordine e cosa lo rende così desiderato.

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DualSense Vice City: quando il design incontra la tecnologia PS5

Il DualSense Bianco Edizione Limitata nasce dalla collaborazione ufficiale tra Sony Interactive Entertainment e Rockstar Games, pensato per accompagnare il lancio di Grand Theft Auto VI previsto per il 19 novembre 2026. A differenza della variante Nera, dedicata all’atmosfera notturna di Vice City, questo modello celebra il lato diurno della città: spiagge chiare, cieli pastello e un’estetica glamour rilassata.

La scocca sfoggia una finitura iridescente che cambia tonalità tra sfumature di tramonto e bagliori neon, impreziosita da texture a foglia di palma plasmate direttamente nel materiale, un dettaglio tattile oltre che visivo. Il touchpad riporta la serigrafia ufficiale del logo GTA VI, con il numero VI in rilievo e pulsanti colorati tra il rosa e il viola brillante che richiamano l’identità grafica del gioco.

Sotto la scocca personalizzata, però, il cuore tecnico resta quello del DualSense di nuova generazione:

Feedback aptico con attuatori doppi per vibrazioni realistiche e differenziate

con attuatori doppi per vibrazioni realistiche e differenziate Grilletti adattivi dinamici , capaci di simulare resistenze diverse, dalla tensione di una corda d’arco alla frenata di un veicolo

, capaci di simulare resistenze diverse, dalla tensione di una corda d’arco alla frenata di un veicolo Microfono integrato con tasto MUTE dedicato

con tasto MUTE dedicato Ingresso cuffie jack per audio diretto

jack per audio diretto Compatibilità estesa con PlayStation 5, PC, Mac e dispositivi mobile

Il codice modello ufficiale è CFI-ZCT2WZIX, e come per le altre edizioni speciali DualSense, Sony ha imposto un limite di un pezzo per ordine, complicando non poco chi volesse accaparrarsi sia la variante bianca che quella nera.

Preordine riaperto: prezzo e dove trovarlo

Il prezzo di listino resta fissato a 84,99€, lo stesso confermato su PlayStation Store e Unieuro, superiore rispetto ai 74,99€ del DualSense standard. Non essendoci una vera e propria promozione, il valore di questa riapertura sta tutto nella disponibilità, un dettaglio tutt’altro che scontato per un prodotto che su Amazon.it ha subito interruzioni intermittenti fin dal lancio dei preordini, specialmente a ridosso del periodo Black Friday.

La consegna è prevista in concomitanza con l’uscita del gioco, fissata per il 19 novembre 2026. Per chi segue da mesi l’uscita di GTA VI e punta a un controller a tema per il day one, questa potrebbe essere una delle ultime occasioni utili prima del prossimo sold-out.

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