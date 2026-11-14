Chi pensa che un dive computer professionale debba per forza costare una fortuna non ha ancora visto l’offerta su Garmin Descent G2. Il modello Black da 46mm tocca in questi giorni il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con un calo deciso rispetto al listino ufficiale. Tra display AMOLED, sette modalità di immersione e un’autonomia da record, il momento per portarsi a casa questo smartwatch subacqueo sembra essere arrivato davvero. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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Garmin Descent G2: un computer da immersione che fa anche da smartwatch

Lanciato a febbraio 2025 come erede del Descent G1, Garmin Descent G2 è pensato per subacquei ricreativi, tecnici e apneisti, ma si comporta altrettanto bene nella vita di tutti i giorni grazie a profili sportivi precaricati per ciclismo, nuoto in acque libere e allenamento funzionale. Il display è un AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel, protetto da una lente in vetro zaffiro resistente ai graffi, un netto salto di qualità rispetto al pannello transflettivo della generazione precedente.

La cassa, realizzata in plastica riciclata raccolta dagli oceani, misura 45,5 x 45,5 x 15,2 mm per un peso di soli 61 grammi. Il cinturino in silicone da 22mm con sistema QuickFit si cambia senza attrezzi in pochi secondi.

Sul fronte diving, il dispositivo opera fino a 100 metri di profondità nel rispetto dello standard EN13319, con sette modalità disponibili tra single gas, multigas (nitrox e trimix), rebreather a circuito chiuso, manometro e apnea dinamica. Non mancano bussola a tre assi, GPS multi-GNSS, dati sulle maree e insight sulla dive readiness.

Come smartwatch, integra sensore cardio ottico Elevate di quarta generazione con Pulse Ox, altimetro barometrico, termometro, Garmin Pay e 4GB di memoria interna. L’autonomia è uno dei suoi punti forti: fino a 10 giorni in modalità smartwatch e 27 ore con tutte le funzioni dive attive.

Sconto Black Friday: quanto si risparmia su Amazon

Il listino ufficiale di Garmin Descent G2 Black 46mm parte da 649,99€, ma in questo periodo di sconti il prezzo scende a 490,45€, con uno sconto del 24% che si traduce in oltre 159€ di risparmio. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello su Amazon.it, un’occasione difficile da ignorare per chi cerca un dive computer completo senza affrontare l’esborso del listino pieno. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida per chi ha un account Prime.

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