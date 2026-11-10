Ad Abu Dhabi BYD ha presentato la Yangwang Altior, una berlina elettrica a quattro posti con cui punta dritto al territorio delle limousine ultra-lusso, e ha aperto i preordini. Il debutto arriva una settimana dopo il record della hypercar U9X, che sull’autostrada E11 della città emiratina ha superato i 500 km/h.

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Dimensioni da ammiraglia e un abitacolo pensato per chi sta dietro

La Altior misura 5.600 mm in lunghezza, 2.030 in larghezza e 1.590 in altezza. Il passo di 3.500 mm va quasi interamente a vantaggio di chi siede dietro, dove ci sono due sedili singoli con poggia gambe, portabicchieri per i calici di champagne e una console centrale con interfaccia di controllo. Ci sono anche tendine parasole elettriche e portiere controvento, le coach doors, che si aprono fino a quasi 90 gradi e hanno gli ombrelli alloggiati nei pannelli. Legno, dettagli in metallo e rivestimenti trapuntati a diamante completano un ambiente che vuole somigliare a un salotto.

La versione di lancio, messa a punto in tre anni, si riconosce per le bocchette in giada di Hetian, le griglie dorate degli altoparlanti e la fibra aramidica nelle portiere. Il disegno si ispira al ding, l’antico vaso cerimoniale in bronzo della tradizione cinese.

Quattro motori, 1.000 km dichiarati e un sensore LiDAR sul tetto

La base è la piattaforma e⁴ già impiegata dalla U8 e dalla supercar U9, con quattro motori elettrici, uno per ruota, che gestiscono la coppia in modo indipendente su ogni pneumatico. La potenza dichiarata arriva a 1.300 CV. Il quadro comprende le sospensioni idrauliche intelligenti DiSus, la batteria Blade 2 e la ricarica megawatt flash, su una piattaforma a 1.000 V che permetterebbe di fare il pieno in cinque minuti. L’autonomia annunciata nel ciclo CLTC supera i 1.000 km, pari a oltre 621 miglia.

Per l’assistenza alla guida la limousine monta un sensore LiDAR sul tetto e la nuova generazione del sistema God’s Eye, con il chip proprietario Xuanji A3 a 4 nm. Tra le capacità dichiarate ci sono la stabilità dopo lo scoppio di uno pneumatico ad alta velocità, il galleggiamento di emergenza in acqua e le rotazioni sul posto. A bordo si trovano anche due frigoriferi e un impianto audio da 39 altoparlanti.

Un’edizione da 399 esemplari e un prezzo attorno ai 2 milioni di yuan

La prima versione è un’edizione limitata a quattro posti, prodotta in 399 esemplari in tutto il mondo. Per prenotarla serve un deposito di 300.000 yuan, circa 44.660 dollari. Il prezzo atteso è di 2.080.000 yuan, all’incirca 310.000 dollari, sui 280.000 euro, e comunque non è definitivo. In Cina la vettura sarà commercializzata con il nome Dingyao e le vendite partiranno da lì; più avanti arriverà anche una variante a cinque posti.

I concorrenti indicati sono la Mercedes-Maybach Classe S e la Bentley Flying Spur, e il passo lungo con l’attenzione maniacale al comfort posteriore collocano la Altior nel territorio delle auto con autista. Nell’elenco compaiono anche la Rolls-Royce Ghost e la Maextro S800. Il vantaggio sulle rivali tedesche e britanniche sta nella trazione elettrica e in un’autonomia che le propulsioni termiche non possono offrire, a un prezzo alto ma non fuori scala per la categoria.