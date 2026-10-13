A quattro mesi di distanza dall’inaugurazione della prima stazione europea, BYD è tornata a parlare della propria rete di ricarica ultrarapida nel Vecchio Continente, scegliendo però numeri più prudenti di quelli circolati in estate.

L’occasione è stata la presentazione europea di BYD Atto 8, il primo modello a marchio BYD predisposto per la tecnologia Flash Charging, e insieme all’auto sono arrivati anche i tempi aggiornati per le colonnine che dovrebbero accompagnarla. Eccone una panoramica.

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Cento stazioni entro dicembre e tremila entro il 2027

Stando a quanto riferito da un funzionario dell’azienda, l’obiettivo è installare 100 colonnine Flash in Europa entro la fine del 2026, per poi salire a 3.000 entro il 2027; il continente dovrebbe pesare per metà dell’intera rete Flash prevista al di fuori della Cina, e tra i mercati citati compaiono la Spagna, con 300 stazioni, e il Portogallo, con 50, entrambi con scadenza fissata al 2027.

Il ridimensionamento rispetto alle aspettative estive è davanti agli occhi di tutti, anche perché quando a giugno avevamo raccontato l’apertura della prima stazione Flash Charging da 1.500 kW in Germania il programma prevedeva 3.000 colonnine europee già entro la fine di quest’anno.

Tutt’altro passo quello tenuto in patria, dove ad agosto BYD ha festeggiato il traguardo delle 10.000 stazioni e ha confermato il piano Flash Charging China, che punta a raddoppiare quel numero arrivando a 20.000 entro la fine del 2026.

Da segnalare, infine, che né le 100 colonnine europee di quest’anno né le 3.000 dell’anno prossimo hanno ancora una mappa pubblica, per cui al momento non è dato sapere dove verranno installate.

Come funzionano le stazioni Flash e quanto ci mettono davvero

A rendere possibili potenze di questo livello è un’architettura diversa da quella delle comuni stazioni pubbliche, dato che ogni stazione Flash integra un sistema di accumulo a batteria che preleva energia dalla rete a potenza contenuta e la restituisce all’auto, durante la sosta, a una potenza molto più elevata.

È anche per questa ragione che BYD presenta la propria come una rete dedicata e distinta dalle infrastrutture di ricarica generaliste, con una potenza che può arrivare fino a 1.500 kW in corrente continua.

I tempi dichiarati dall’azienda sono questi:

dal 10 al 70% in 5 minuti

in 5 minuti dal 10 al 97% in 9 minuti

in 9 minuti circa 3 minuti in più per la ricarica completa a -30 °C

Si tratta di valori che BYD ha già mostrato dal vivo in Europa con la Denza Z9 GT, completando sessioni dal 10 al 97% in circa nove minuti; resta il fatto che, ad oggi, gli unici modelli compatibili venduti nel continente sono proprio la Z9 GT e la Denza Z, entrambi appartenenti al marchio premium del gruppo.

BYD Atto 8 porta la ricarica Flash nella gamma principale

L’Atto 8 è il modello chiamato a portare questa tecnologia anche nel listino a marchio BYD, e queste sono le caratteristiche annunciate per il mercato europeo:

batteria LFP da 115 kWh

potenza di picco di 570 kW (764 CV)

(764 CV) autonomia WLTP di 653 km

arrivo sui mercati europei nel primo trimestre 2027

Peccato che l’azienda non abbia ancora comunicato quale sia la potenza massima effettivamente accettata dall’Atto 8 sulle colonnine Flash, dato decisivo per capire se i nove minuti valgano anche per questo modello.

L’auto potrà comunque ricaricarsi anche sulle normali colonnine CCS già diffuse in Europa, il connettore standard per la ricarica rapida sul continente, anche in questo caso senza indicazioni sulla potenza disponibile.

Insomma, a conti fatti, il traguardo delle 100 stazioni riguarda il 2026 mentre la vettura che dovrebbe sfruttarle davvero arriverà l’anno successivo, e chi la comprerà si troverà a convivere con due realtà ben diverse, i tempi record delle poche colonnine proprietarie e quelli più ordinari della rete CCS pubblica.

Difficile per il momento capire quanto velocemente la prima riuscirà a colmare il divario con la seconda, ma lo sapremo meglio solo quando BYD renderà pubbliche le località delle nuove stazioni.