Da mesi si parla di un possibile ingresso di BYD in Formula 1, da quando a marzo Bloomberg aveva rivelato che il colosso cinese stava valutando se comprare una scuderia esistente o costruirne una da zero, e ora a confermare l’interesse è direttamente il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Parlando al New Economy Forum di Madrid, Ben Sulayem ha spiegato che a farsi avanti non è stata soltanto BYD ma anche Geely, l’altro grande gruppo automobilistico cinese.

Non c’è però nessun accordo, la FIA non sta cercando nuove squadre e le regole sui motori vanno nella direzione opposta a quella che interesserebbe a un produttore di auto elettriche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Cosa ha detto il presidente della FIA

Ben Sulayem ha fatto i nomi dei due costruttori senza giri di parole, rispondendo a chi gli chiedeva quali aziende avessero contattato la federazione per entrare in griglia:

Uno era BYD e l’altro era Geely.

Il presidente ha raccontato di aver suggerito a BYD di comprare una squadra già esistente invece di fondarne una nuova, ma l’azienda non si è mostrata interessata a questa strada e vuole un team tutto suo.

A quel punto Ben Sulayem pare le abbia chiesto di tornare con una “proposta seria“, che dimostri che il progetto può stare in piedi, e ha chiarito che i costruttori cinesi non avranno corsie preferenziali pertanto qualsiasi candidatura dovrà seguire lo stesso percorso previsto per gli altri aspiranti e le regole non verranno cambiate per andare loro incontro.

C’è poi un dettaglio che ridimensiona parecchio la notizia, cioè che al momento non è aperta nessuna procedura per aggiungere una dodicesima squadra e la FIA non ne sta cercando attivamente una. Ben Sulayem ha comunque ripetuto che gli piacerebbe che il prossimo team ad arrivare in Formula 1 fosse cinese, citando la tecnologia elettrica del paese e il Gran Premio di Cina che si corre a Shanghai.

Da BYD a Geely, una questione che va avanti da mesi

Per BYD le parole di Ben Sulayem sono l’ultimo capitolo di una vicenda cominciata a inizio anno, perché dopo le indiscrezioni di marzo, ad aprile la vicepresidente esecutiva Stella Li aveva raccontato di aver incontrato a Shanghai l’amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, definendo l’ingresso nel campionato “qualcosa di cui stiamo discutendo“, e a maggio erano emerse voci su un incontro con Christian Horner, l’ex team principal della Red Bull.

A luglio, però, i toni si erano raffreddati: Li aveva detto che “il sogno c’è sempre, ma non abbiamo un programma concreto“, mentre il consulente speciale di BYD, Alfredo Altavilla, aveva posto una condizione molto chiara:

Non parteciperemo mai alla Formula 1 solo per mettere un adesivo sulla fiancata di un’auto.

Secondo Altavilla, BYD considererebbe la Formula 1 solo nella misura in cui la propria tecnologia possa essere utile allo sport, mentre Geely è un nome nuovo in questa storia visto che il gruppo l’anno scorso ha venduto 3,02 milioni di veicoli, controlla marchi come Volvo, Polestar e Lotus, che in Formula 1 ha corso per decenni, e dal prossimo anno arriverà anche in Canada.

Per farvi un’idea basta guardare all’ultima squadra arrivata in griglia, Cadillac, il marchio di General Motors, che ha cominciato il percorso nel 2023, quando la FIA aveva aperto una procedura per raccogliere le manifestazioni di interesse, ed è diventata l’undicesimo team soltanto in questa stagione, usando per ora i motori Ferrari in attesa di quelli sviluppati in casa. Audi, per esempio, ha scelto invece la via più rapida, quella suggerita da Ben Sulayem a BYD, e ha rilevato la Sauber.

Il problema dei motori, sempre meno elettrici

Il problema più grosso, per un costruttore come BYD, riguarda però i motori, perché con il regolamento entrato in vigore quest’anno le power unit della Formula 1 dividono la potenza più o meno a metà tra il motore termico e la parte elettrica, con il motore elettrico che recupera e restituisce energia, chiamato MGU-K, salito fino a 350 kW e proprio questa novità aveva reso il campionato più interessante per chi costruisce batterie e motori elettrici.

La FIA, però, sta già tornando indietro, e a giugno ha approvato il passaggio a una ripartizione 60-40 a favore del motore termico per il 2027 e il 2028, dopo che già a maggio si era cominciato a discutere l’addio al 50:50 in seguito alle lamentele dei piloti.

E per il ciclo di regole successivo, che partirà al più tardi nel 2031 e forse già nel 2030, Ben Sulayem spinge per motori V8 alimentati con carburanti sostenibili e con un’elettrificazione minima, mentre Domenicali ha detto che la Formula 1 dovrebbe avere una proposta pronta da discutere entro la fine di quest’anno.

Insomma, se Altavilla ha detto chiaramente che BYD vuole usare la Formula 1 per mostrare la propria tecnologia, cioè batterie e motori elettrici, resta da capire come convincere un’azienda del genere a entrare in un campionato che sta riducendo proprio la parte elettrica delle sue auto.