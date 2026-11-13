Un taglio da 1TB su un iPhone che pesa meno di 170 grammi e si mantiene sotto i 6 millimetri di spessore sembrava un lusso riservato a pochi. Oggi lo sconto applicato su Apple iPhone Air 5G 1TB nella colorazione Space Black ribalta questa percezione, portando il prezzo a una cifra che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata impensabile per questa configurazione. Il risparmio supera il 50% rispetto al prezzo di listino, una percentuale che su un dispositivo top di gamma Apple capita raramente di vedere. Vediamo come sfruttare questa opportunità e quali sono le caratteristiche che rendono iPhone Air un acquisto interessante.

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Apple iPhone Air: sottigliezza estrema e potenza da vendere

Lanciato nel settembre 2025, iPhone Air sostituisce la serie “Plus” introducendo un design radicalmente nuovo: appena 5,6 mm di spessore grazie a un telaio in titanio di grado 5 abbinato a Ceramic Shield 2. Nonostante la sottigliezza, il dispositivo mantiene la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Il display Super Retina XDR OLED da 6,5 pollici con risoluzione 2736 x 1260 pixel integra tecnologia ProMotion fino a 120Hz, funzione Always-On e Dynamic Island, un salto generazionale netto rispetto al pannello a 60Hz dei precedenti modelli Plus.

Sotto la scocca lavora il chip Apple A19 Pro a 3nm, lo stesso della gamma Pro, abbinato a 12GB di RAM. La fotocamera posteriore adotta un approccio minimalista ma efficace: singolo sensore da 48MP con apertura f/1.6 e sensor-shift OIS, capace di zoom ottico 2x e digitale fino a 10x. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP introduce il primo sensore quadrato mai montato su un iPhone.

Da segnalare la scelta radicale dell’eliminazione totale della SIM fisica, sostituita da dual eSIM, e la presenza del nuovo modem Apple C1X insieme al chip wireless Apple N1 per Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. La batteria da 3.149 mAh garantisce fino a 27 ore di autonomia video, estendibili con batteria MagSafe dedicata.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Apple iPhone Air

iPhone Air 1TB: sconto record su eBay

Il prezzo ufficiale Apple per il modello 1TB si attesta a 1.739€, ma l’offerta attuale su eBay permette di portarlo a casa a 1007,85€ inserendo il coupon NOV26 , con un risparmio che sfiora il 52% rispetto al prezzo di partenza considerato per la promozione. Una riduzione di questa portata su un taglio di memoria così elevato rappresenta un’occasione concreta per chi punta al massimo spazio di archiviazione senza rinunciare al design Air. La disponibilità è legata allo stock del venditore, quindi conviene muoversi rapidamente prima che l’offerta scada o le unità esauriscano.

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