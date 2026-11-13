Chi cerca un portatile Apple senza spendere il prezzo di listino pieno si trova davanti a un’opzione interessante. MacBook Air 13” con chip M5 torna disponibile a un prezzo che si allontana dai 1.449€ di listino consigliato, portandosi su una cifra più accessibile considerando le fluttuazioni di mercato viste nelle ultime settimane. Non si tratta del minimo storico assoluto, ma il posizionamento attuale rappresenta comunque una scelta sensata per chi valuta l’acquisto in questo periodo. Vediamo come si comporta questo nuovo modello e quali sono i dettagli dell’offerta.

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MacBook Air M5: potenza AI in un corpo fanless

Il cuore di questo portatile è il nuovo chip M5, che introduce una CPU a 10 core e una GPU a 8 core nella configurazione in oggetto. La novità più rilevante riguarda il Neural Accelerator integrato in ogni singolo core, una soluzione pensata specificamente per velocizzare le operazioni di intelligenza artificiale. Secondo i dati forniti da Apple, le prestazioni AI risultano fino a 4 volte più veloci rispetto al precedente MacBook Air con chip M4, e addirittura 9,5 volte superiori se confrontate con il primo modello M1.

Il display Liquid Retina da 13,6 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1664 pixel con supporto a un miliardo di colori, racchiuso in un telaio in alluminio dal peso contenuto di appena 1,23 kg. La struttura rimane fanless, quindi completamente silenziosa anche sotto carico di lavoro intenso.

Tra le specifiche tecniche di rilievo:

16GB di memoria unificata LPDDR5X

512GB di SSD , storage raddoppiato rispetto alle precedenti generazioni che partivano da 256GB

, storage raddoppiato rispetto alle precedenti generazioni che partivano da 256GB Connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 tramite il nuovo chip Apple N1

e tramite il nuovo chip Apple N1 Due porte Thunderbolt 4 , ricarica MagSafe e jack cuffie

, ricarica MagSafe e jack cuffie Sistema audio con quattro altoparlanti e supporto Dolby Atmos

e supporto Dolby Atmos Videocamera Center Stage da 12 megapixel

Autonomia dichiarata fino a 18 ore

Il sistema operativo preinstallato è macOS Tahoe, con integrazione nativa di Apple Intelligence per sfruttare al meglio le capacità del nuovo chip. La colorazione Mezzanotte completa un pacchetto che si rivolge a chi cerca un portatile leggero per produttività quotidiana, studio e lavoro d’ufficio, senza rinunciare a prestazioni moderne.

Sconto e prezzo di MacBook Air M5

Il prezzo di listino consigliato per questa configurazione si attesta a 1.449€, mentre l’offerta attuale su Amazon porta il prezzo a 1.299€. Lo sconto applicato corrisponde a circa il 10%, per un risparmio di 150€ rispetto al prezzo pieno.

Si tratta di una configurazione specifica con 10-core CPU, 8-core GPU, 16GB di RAM e 512GB di SSD in colorazione Mezzanotte. Rispetto ad altri rivenditori italiani come Unieuro e MediaWorld, che propongono cifre simili o leggermente superiori, questa proposta su Amazon si posiziona tra le più convenienti attualmente disponibili per il MacBook Air M5 13”.

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