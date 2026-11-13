E Ink continua a lavorare sull’evoluzione dei display a inchiostro elettronico a colori, con un aggiornamento che punta a migliorare soprattutto la resa delle immagini e delle fotografie. L’azienda ha infatti presentato Spectra 6 9-Color, una nuova versione della propria tecnologia che amplia la tavolozza cromatica da sei a nove colori di base, con l’obiettivo di ottenere sfumature più uniformi e immagini dall’aspetto più naturale.

La novità non riguarda soltanto l’aggiunta di nuove tonalità; il sistema introduce una maggiore varietà di colori direttamente disponibili a livello di pixel, riducendo la necessità di ricorrere alla combinazione di pixel differenti per riprodurre alcune sfumature. Il primo prodotto a sfruttare questa evoluzione è Aura Ink 10″, una cornice digitale che porta la tecnologia e-paper in un formato pensato per la visualizzazione delle fotografie.

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Spectra 6 9-Color amplia la tavolozza dei display E Ink

La precedente generazione Spectra 6 si basava su sei colori di riferimento: nero, bianco, rosso, giallo, verde e blu. Con la nuova revisione si aggiungono arancione, ciano e verde chiaro, portando a nove il numero di colori di base disponibili; una modifica che dovrebbe aiutare soprattutto nella riproduzione di fotografie, incarnati e passaggi graduali tra tonalità differenti.

Il vantaggio è legato al modo in cui funzionano i display e-paper a colori. A differenza dei tradizionali pannelli LCD, che generano immagini attraverso pixel luminosi, l’inchiostro elettronico utilizza particelle pigmentate che riflettono la luce ambientale; la combinazione dei diversi colori permette quindi di ricostruire immagini più complesse, ma può lasciare emergere una certa granulosità, soprattutto nelle aree caratterizzate da sfumature delicate.

L’ampliamento della palette offre al sistema più tonalità di partenza su cui lavorare, rendendo più agevole la riproduzione di dettagli e transizioni cromatiche. E Ink parla infatti di immagini più fluide, meno pixelate e con colori più vividi e naturali; per gestire questa maggiore complessità, il sistema a nove colori richiede inoltre un’elettronica dedicata, composta da un system-on-chip (SoC) abbinato a un timing controller (TCON) di E Ink.

Bisogna precisare che la nuova tecnologia non elimina completamente il dithering; anche Spectra 6 9-Color può sfruttare questa tecnica, che dispone i pixel di colori differenti in schemi specifici per simulare tonalità intermedie e migliorare la resa complessiva. La disponibilità di tre colori di base aggiuntivi offre però all’algoritmo più possibilità, con risultati potenzialmente migliori soprattutto nelle fotografie.

Aura Ink 10″ è il primo prodotto con il nuovo display

La nuova tecnologia debutta con Aura Ink 10″, una cornice digitale a colori che utilizza un pannello E Ink da 10 pollici con densità di 200 PPI. Si tratta di un valore superiore rispetto ai 150 PPI del precedente Aura Ink da 13 pollici, con un vantaggio anche sul fronte della definizione delle immagini; la cornice è progettata per visualizzare fotografie senza dover rimanere collegata costantemente alla presa elettrica.

La batteria integrata promette infatti fino a tre mesi di autonomia con un utilizzo che prevede il cambio di una fotografia al giorno; un risultato possibile proprio grazie alla natura dei display e-paper, che consumano energia principalmente durante l’aggiornamento dell’immagine e non per mantenerla visualizzata.

Aura affianca al pannello il proprio algoritmo proprietario di dithering, con l’obiettivo di sfruttare al meglio i nove colori disponibili. Secondo l’azienda, il risultato dovrebbe tradursi in tonalità della pelle più uniformi, una maggiore ricchezza di dettagli nelle texture e passaggi più naturali nelle sfumature, come quelle di un cielo al tramonto.

Resta naturalmente una differenza sostanziale rispetto ai tradizionali schermi LCD; l’e-paper non nasce per riprodurre contenuti in movimento oppure offrire la stessa brillantezza di un display retroilluminato. La sua natura riflettente e i tempi di aggiornamento relativamente lenti lo rendono più adatto alla visualizzazione di immagini statiche, alla segnaletica digitale e a prodotti come le cornici fotografiche.

Disponibilità e prezzo di E Ink Spectra 6 9-Color

Per il momento, il nuovo sistema Spectra 6 9-Color è previsto inizialmente per moduli da 10 pollici, senza indicazioni precise sull’arrivo di pannelli di dimensioni differenti. Aura Ink 10″ rappresenta il primo esempio concreto di questa tecnologia ed è già disponibile negli Stati Uniti al prezzo di 349 dollari.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su un’eventuale distribuzione in Italia o in altri mercati europei. La precedente versione Spectra 6 continuerà inoltre a essere utilizzata su altri prodotti, per cui sarà importante distinguere tra i pannelli basati sulla configurazione originale a sei colori e quelli che adottano il nuovo sistema a nove colori.