BOOX ha ampliato la propria offerta di tablet con schermo E Ink annunciando la nuova serie BOOX Go 10.3 (Gen II), dei dispositivi pensati chiaramente per chi lavora spesso in mobilità e cerca un dispositivo leggero, poco affaticante per la vista ma comunque completo dal punto di vista software grazie al sistema operativo Android.

La gamma dei nuovi BOOX Go 10.3 (Gen II) si articola in due diverse varianti, che condividono gran parte della scheda tecnica ma si distinguono soprattutto per l’approccio all’illuminazione. Da una parte troviamo il modello standard, che punta tutto su un’esperienza il più possibile simile alla carta rinunciando a qualsiasi forma di luce integrata, mentre dall’altra troviamo la versione Lumi, che aggiunge una luce frontale regolabile anche nella temperatura colore.

La versione standard è quindi l’ideale per chi utilizza il tablet principalmente all’aperto o in ambienti ben illuminati, mentre la versione con luce integrata risulta più versatile in diverse condizioni di utilizzo, soprattutto di sera o in ambienti chiusi.

BOOX Go 10.3 (Gen II)

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Specifiche tecniche di BOOX Go 10.3 (Gen II)

I due modelli di BOOX Go 10.3 (Gen II) condividono la stessa scheda tecnica ad eccezione, come già detto, dell’implementazione della luce regolabile nel modello Lumi. Con uno spessore di appena 4.5 mm e un peso di 365 grammi, il tablet si presenta come un dispositivo estremamente facile da portare in giro, sia nello zaino che in una borsa più compatta. Il pannello è un E Ink Carta 1200 da 10,3 pollici con risoluzione 2480 x 1860 pixel e densità di 300 PPI, pensato per offrire una leggibilità elevata anche sotto la luce diretta del sole.

Il trattamento del vetro superiore del pannello contribuisce inoltre a ridurre i riflessi e a restituire una sensazione più vicina alla scrittura su carta rispetto ai classici display LCD o OLED. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm octa-core affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, una configurazione pensata per offrire fluidità anche nella gestione di PDF complessi o file di grandi dimensioni. La batteria da 3700 mAh, unita ai bassi consumi dello schermo E Ink, promette settimane di utilizzo con un uso non continuativo e senza connessione sempre attiva.

BOOX Go 10.3 (Gen II)

Uno degli elementi che differenzia i nuovi dispositivi di BOOX da molti altri e-reader è la presenza di Android 15. Il sistema operativo consente di accedere liberamente al Google Play Store e di installare applicazioni utili per la produttività come Google Drive, Microsoft Office o Kindle, ampliando le possibilità d’uso ben oltre la semplice lettura. A questo si affianca NeoReader, l’app proprietaria di BOOX, che offre strumenti avanzati per annotare, evidenziare e gestire i documenti.

Quest’applicazione si abbina perfettamente allo stilo InkSense Plus, che supporta pressione a inclinazione e offre una latenza molto ridotta. L’obiettivo di questo stilo è quello di avvicinarsi il più possibile alla sensazione della penna su carta, sia per prendere appunti sia per disegnare o annotare documenti. BOOX garantisce il supporto a oltre 26 formati, tra cui PDF, EPUB, DOCX e PPTX, rafforzando l’idea di un tablet pensato come piattaforma principale per la gestione di contenuti.

Questa la scheda tecnica completa di BOOX Go 10.3 (Gen II):

  • Display: 10,3″ E Ink Carta 1200 monocromatico
  • Risoluzione: 2480×1860 (300PPI)
  • Illuminazione: luce frontale con regolazione tonalità calda/fredda (Lumi)
  • Processore: Qualcomm Octa-Core
  • Memoria: 4GB RAM, 64GB archiviazione
  • Batteria: 3700mAh
  • Connettività: WiFi dual-band (2,4GHz/5GHz), Bluetooth 5.1, USB-C con OTG
  • Sistema Operativo: Android 15 con Play Store
  • Audio: Doppi altoparlanti e microfono integrato
  • Dimensioni: 235x183x4,6mm | 235x183x4,8mm (Lumi)
  • Peso: 365g
  • Colori: Cream, Mist
  • Supporto a custodia BOOX magnetica: sì
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Prezzi e disponibilità di BOOX Go 10.3 (Gen II)

La serie BOOX Go 10.3 (Gen II) si inserisce in quella categoria di prodotti che non vogliono sostituire completamente un laptop, ma affiancarlo nelle attività di lettura, scrittura e revisione. I due dispositivi sono già disponibili all’acquisto nelle colorazioni Cream e Mist sul sito ufficiale e prossimamente saranno disponibili anche su Amazon. Il prezzo parte da 419,99 euro per la versione base e sale a 449,99 euro per la variante Lumi, con la possibilità di ottenere bundle esclusivi con custodia magnetica inclusa.

 