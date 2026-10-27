SwitchBot presenta AI Art Frame 2, la seconda generazione della cornice digitale con display E Ink a colori che punta a far sentire l’arte digitale a proprio agio in una vera casa. Dopo la prima AI Art Frame che abbiamo recensito, l’azienda rilancia con una presentazione a tutta cornice, uno schermo opaco che non emette luce, un posizionamento senza fili e strumenti creativi basati sull’intelligenza artificiale. Opere d’arte, fotografie, ricordi e idee diventano così una parte in continua evoluzione dell’arredamento, e non un altro schermo acceso in una stanza.

Il nuovo modello è disponibile in tre dimensioni, da 7,1, 13,3 e 31,5 pollici, e può passare da una scrivania o da un comodino a un ingresso o a una parete protagonista. Include 500 capolavori selezionati, permette di caricare i propri contenuti, programmare il cambio delle opere, condividere ricordi a distanza e creare lavori originali tramite SwitchBot AI Studio.

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Una cornice vera, non un altro schermo

Il primo elemento che distingue AI Art Frame 2 è la presentazione. Il modello elimina la tradizionale cornice bianca, il cosiddetto passepartout, dall’area del display, in modo che l’opera arrivi fino al bordo della cornice fisica e il risultato sia più immersivo. Il pannello è un E Ink Spectra 6 a colori che sfrutta la luce ambientale invece di una retroilluminazione sempre accesa: l’aspetto è quello della carta, senza bagliori e senza la presenza visiva di uno schermo tradizionale.

A completare l’estetica da cornice decorativa ci sono una finitura color noce con venatura del legno, un profilo a gradini con smussi e angoli perfettamente uniti a 45 gradi. L’obiettivo, spiega SwitchBot, è che la cornice non si presenti come l’ennesimo display luminoso nella stanza, ma si fonda con l’ambiente e lasci spazio all’opera.

Con 500 capolavori già inclusi, AI Art Frame 2 consente di rinnovare l’aspetto di una stanza per un nuovo umore, una stagione o un’occasione, senza dover acquistare, incorniciare o appendere di nuovo un’opera fisica. Fotografie personali e lavori originali si possono caricare in blocco dall’app SwitchBot, portando fuori dal telefono e dentro la vita di tutti i giorni i ricordi di famiglia, i momenti di viaggio e i progetti creativi.

Le opere si cambiano dall’app, con il pulsante posteriore oppure toccando tre volte la cornice. Le modalità presentazione e programmazione automatizzano gli aggiornamenti, mentre i comandi Alexa supportati, le API SwitchBot e Home Assistant offrono altri modi per gestire il display. Nella confezione è inclusa una microSD da 16 GB che può contenere circa 5.000 immagini in locale, con una capacità effettiva che varia in base a formato, risoluzione e dimensione dei file.

SwitchBot AI Studio, tra Remix, Prompt, voce e Weather Muse

La parte creativa passa da SwitchBot AI Studio. Con AI Art Remix una fotografia preferita o il disegno di un bambino si trasformano in stili come un dipinto a olio o uno schizzo, mentre AI Art Prompt permette di aggiungere ambientazioni, dettagli o atmosfere descrivendoli con un testo. Si può anche tenere premuto il pulsante funzione sulla cornice e descrivere a voce una scena, una tavolozza di colori, un umore o uno stile artistico, per generare un’opera originale a partire dalle proprie parole.

Completa il quadro Weather Muse, che usa il meteo locale come spunto creativo e produce opere ispirate a condizioni soleggiate, piovose, nuvolose o stagionali. Insieme, spiega l’azienda, questi strumenti trasformano ricordi personali, idee improvvise e il mondo esterno in arte pensata per la casa. Va precisato che AI Studio è un servizio software a pagamento, con una prova gratuita di 30 giorni per chi si abbona per la prima volta, e che disponibilità delle funzioni, lingue supportate, limiti di generazione e disponibilità regionale possono variare.

Per ogni spazio e per ogni occasione

Il modello da 7,1 pollici può essere appoggiato su una scrivania, uno scaffale o un comodino, oppure montato a parete. Il 13,3 pollici è pensato per ingressi, credenze, camere da letto e composizioni murali più piccole, mentre il 31,5 pollici, da montare a parete, diventa il pezzo centrale per soggiorni e pareti principali. Un accelerometro integrato riconosce automaticamente l’orientamento verticale oppure orizzontale.

Sul fronte dell’alimentazione, una batteria ricaricabile integrata e il display E Ink a basso consumo permettono di funzionare fino a tre anni con una carica, se l’immagine viene aggiornata una volta al giorno, così da evitare cavi visibili su pareti e superfici. Il dato dipende dal modello, dalle condizioni della rete, dall’uso e dall’ambiente. Il Wi-Fi consente inoltre di inviare le immagini alla cornice a distanza.

AI Art Frame 2 pensa anche ai regali. Con la Modalità regalo chi dona può scansionare il codice QR sulla confezione, scegliere fotografie o opere e aggiungere un messaggio personale, che il destinatario scoprirà dopo la configurazione. Quando la cornice è in uso si possono continuare a inviare nuove immagini a distanza, e il regalo cresce con le festività, i viaggi, le tappe importanti e la vita di ogni giorno. Per questo SwitchBot lo propone per inaugurazioni di casa, matrimoni, anniversari e feste di famiglia.

Cosa cambia rispetto alla prima generazione

Per chi ha già seguito la prima AI Art Frame, lanciata lo scorso novembre, alcune differenze sono evidenti. Anche la prima generazione usava un display E Ink Spectra 6, era proposta nei tagli da 7,3, 13,3 e 31,5 pollici con una cornice in alluminio, prometteva fino a due anni di autonomia con un cambio di immagine a settimana e permetteva di memorizzare in locale fino a 10 immagini. La seconda generazione porta l’autonomia dichiarata a tre anni con un aggiornamento al giorno, introduce la microSD da 16 GB con circa 5.000 immagini, 500 opere già incluse e una cornice dall’aspetto in legno color noce.

Cambiano anche i prezzi, in salita rispetto ai listini della prima edizione, che erano di 149,99, 349,99 e 1.499,99 euro per i tre formati.

Prezzo e disponibilità

SwitchBot AI Art Frame 2 sarà disponibile dal 27 ottobre 2026 sul sito ufficiale SwitchBot e su Amazon in Stati Uniti, Canada, Regno Unito ed Europa. In Europa i prezzi sono di 199,99 euro per il modello da 7,1 pollici, 429,99 euro per quello da 13,3 pollici e 1.599,99 euro per quello da 31,5 pollici. Fuori dall’Europa i listini partono da 169,99 dollari negli Stati Uniti, 219,99 dollari canadesi in Canada e 179,99 sterline nel Regno Unito per il taglio più piccolo, mentre il più grande costa 1.399,99 dollari, 1.799,99 dollari canadesi e 1.599,99 sterline. Va ricordato che le funzioni di generazione con l’IA passano da SwitchBot AI Studio, un servizio software a pagamento con 30 giorni di prova gratuita per chi si abbona per la prima volta, e che disponibilità delle funzioni, lingue supportate e limiti di generazione possono variare da Paese a Paese.