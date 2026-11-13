Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale negli ultimi dodici mesi sono divenute sempre più popolari, “conquistando” così il settore dell’elettronica di consumo.

Tra le realtà più popolari troviamo senza dubbio OpenAI, che all’inizio di quest’anno ha introdotto ChatGPT Finances, una funzionalità che è stata inizialmente disponibile sull’app mobile e sul sito Web e non nell’applicazione desktop.

Ebbene, da questo momento la funzione ChatGPT Finances è disponibile anche per Windows e Mac.

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OpenAI porta su Mac e Windows ChatGPT Finances

Ad annunciare la novità è stato il team di OpenAI su X, ricordando che si tratta di una soluzione studiata per consentire agli utenti di scoprire come risparmiare, comprendere le proprie spese e dare un senso ai propri investimenti, con la possibilità aggiuntiva di creare strumenti finanziari personalizzati.

Grazie a tale soluzione gli utenti possono collegare in modo sicuro i propri conti finanziari, visualizzare in una dashboard come spendono i loro soldi e fare domande a ChatGPT, che risponderà in base a quello che è il contesto finanziario di ciascuno, mantenendo sempre il controllo dei propri dati.

Il team di OpenAI ha precisato che ChatGPT Finances è disponibile per tutti gli utenti (Free, Go, Plus e Pro) negli Stati Uniti, aggiungendo che è richiesto l’aggiornamento dell’applicazione Windows o Mac.

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