Alla fine di settembre il Governo aveva approvato il decreto che fa slittare di un anno il blocco dei diesel Euro 5 nelle quattro regioni del bacino padano, e ora anche la Camera ha dato il proprio via libera al provvedimento.

Chi ha un’auto o un veicolo commerciale diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna potrà quindi continuare a circolare senza le nuove limitazioni almeno fino al 1° ottobre 2027, invece che dal 1° ottobre di quest’anno come previsto in origine. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Cosa prevede il rinvio e cosa possono fare le Regioni

Il decreto riguarda le auto per il trasporto di persone e i veicoli commerciali alimentati a gasolio e appartenenti alla classe Euro 5, compresi i mezzi delle categorie N1, cioè quelli fino a 3,5 tonnellate come i furgoni, N2, tra 3,5 e 12 tonnellate, e N3, sopra le 12 tonnellate, che sono i camion più pesanti.

Per questi veicoli viene cancellato l’obbligo per le quattro regioni di introdurre il blocco della circolazione dal 1° ottobre 2026, e il nuovo termine diventa appunto il 1° ottobre 2027.

Il rinvio, però, non impedisce alle Regioni di muoversi in anticipo, perché ciascuna potrà decidere di introdurre limitazioni prima della nuova scadenza, oppure scegliere misure diverse dal blocco per ridurre le emissioni, a patto che ottengano risultati equivalenti a quelli del divieto di circolazione e che rispettino gli obblighi europei sulla qualità dell’aria.

La situazione non era la stessa ovunque: come avevamo raccontato a giugno, quando il blocco sembrava ormai pronto a scattare dal 1° ottobre, la Lombardia aveva previsto lo stop nei giorni feriali a Milano, Brescia, Bergamo e Monza, l’Emilia-Romagna lo limitava ai periodi di maggiore inquinamento nei capoluoghi, mentre il Piemonte stava già valutando misure alternative.

Per i diesel Euro 5 si tratta, del resto, dell’ennesimo rinvio, visto che il blocco era stato stabilito nel 2023 con partenza dal 1° ottobre 2025, poi era stato spostato di un anno al 1° ottobre 2026 e ora slitta di un altro anno ancora.

Le ragioni le aveva spiegate il Governo a settembre, quando il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva chiesto e ottenuto la proroga: evitare conseguenze pesanti sugli spostamenti dei cittadini, sui trasporti e sulle attività economiche, e lasciare alle Regioni più tempo per adottare le proprie misure sulla qualità dell’aria, in un’area che da anni è al centro di procedure di infrazione dell’Unione europea proprio per lo smog.

Quali auto sono coinvolte e perché inquinano di più

Le auto diesel Euro 5 sono, in linea di massima, quelle immatricolate tra il 2011 e il 2015, anno in cui per le nuove immatricolazioni è diventato obbligatorio lo standard Euro 6. Le auto a benzina della stessa classe, invece, non sono interessate dal provvedimento.

Con l’arrivo dell’Euro 5 i limiti alle emissioni si erano abbassati parecchio, e per rispettarli le auto a gasolio avevano dovuto adottare quasi tutte il filtro antiparticolato, chiamato DPF o FAP a seconda del costruttore, che trattiene le particelle fini prodotte dalla combustione.

Insieme al filtro erano arrivate anche le valvole EGR raffreddate e controllate elettronicamente, che rimandano una parte dei gas di scarico nel motore per abbassare la temperatura della combustione e quindi la produzione di ossidi di azoto, e un’iniezione common-rail a pressioni più alte, tra 1.800 e 2.000 bar, con iniettori piezoelettrici in grado di fare più iniezioni per ogni ciclo e rendere la combustione più efficiente.

Nonostante questi passi avanti rispetto ai motori precedenti, i diesel Euro 5 emettono su strada molti più ossidi di azoto e particolato rispetto alle auto più recenti, per due motivi. Il primo è che non hanno il sistema SCR, quello che usa l’AdBlue, un liquido a base di urea, per trasformare gli ossidi di azoto in azoto e acqua, e che si è diffuso solo con le successive norme Euro 6.

Il secondo è che venivano omologate con i vecchi test di laboratorio, più permissivi e lontani dalle condizioni reali di guida rispetto a quelli introdotti negli anni successivi.

Per chi guida un diesel Euro 5 nel Nord Italia, insomma, c’è un altro anno di tempo, ma conviene comunque tenere d’occhio le decisioni delle singole Regioni e dei Comuni, che potrebbero introdurre limitazioni anche prima della nuova scadenza.