A pochi mesi dall’arrivo in Italia dei Meta Glasses, gli occhiali smart con intelligenza artificiale che portano direttamente il marchio Meta invece di quello di Ray-Ban o Oakley e che da noi partono da 309 euro con le montature Adventurer e Fury, l’azienda ha ammesso un problema che riguarda una parte di questi dispositivi.

Se all’interno entra umidità, per esempio a causa del sudore, alcuni esemplari possono diventare “troppo caldi“, e per risolvere la questione Meta sta distribuendo un aggiornamento software a tutti i possessori e offrendo un paio nuovo, senza costi, a chi ha riscontrato il problema. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Quali occhiali sono coinvolti e cosa succede

L’aggiornamento riguarda tutti gli occhiali a marchio Meta, cioè i modelli Adventurer, Fury, Starfire, Nova e Capri, mentre i Ray-Ban Meta e gli Oakley Meta, secondo l’azienda, non sono interessati. Meta parla di un “problema raro” che colpisce “un numero ridotto” di occhiali, ma consiglia comunque a tutti di aggiornare il software, e ha già cominciato ad avvisare gli utenti via email.

Nel suo comunicato l’azienda evita accuratamente la parola surriscaldamento e preferisce un paragone con quello che succede agli smartphone quando si scaldano troppo, come si legge nella dichiarazione di un portavoce di Meta:

Abbiamo rilasciato un aggiornamento software per risolvere un problema raro che faceva diventare troppo caldi un piccolo numero di Meta Glasses quando l’umidità entrava nel dispositivo. Funziona in modo simile a quando un telefono si spegne automaticamente perché ha bisogno di raffreddarsi. Se le persone dovessero riscontrare questo problema, possono contattare l’assistenza clienti di Meta per ottenere una sostituzione.

In pratica, con il nuovo software gli occhiali si spengono da soli quando rilevano che la temperatura sta salendo troppo, invece di continuare a scaldarsi sul viso di chi li indossa. Quando succede compare una notifica che invita a contattare l’assistenza, da cui si può chiedere la sostituzione gratuita. Meta non ha detto quanti esemplari siano coinvolti.

Il problema della resistenza all’acqua

Nell’email inviata agli utenti, Meta spiega che il problema può essere causato da “umidità o sudore in eccesso” che entrano negli occhiali. Come hanno fatto notare alcuni addetti ai lavori questo fa pensare che almeno alcuni esemplari non siano resistenti all’acqua quanto dovrebbero, dal momento che tutti gli occhiali con intelligenza artificiale di Meta hanno una certificazione IPX4, che secondo l’azienda significa che gli occhiali sono al sicuro se si viene sorpresi da una pioggia leggera mentre li si indossa.

Va detto che IPX4 è un livello di protezione piuttosto basso che garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua da qualsiasi direzione, ma non all’immersione né a getti più forti, e la lettera X indica che la protezione contro polvere e sporco non è stata certificata.

Per mettersi al riparo, Meta chiede a tutti i possessori di Meta Glasses di installare la versione 130 del software, che secondo l’azienda garantisce anche “le migliori prestazioni”.

L’aggiornamento si scarica dall’app Meta AI, nel percorso Impostazioni > Occhiali > Aggiornamenti, ma la distribuzione è ancora in corso e potrebbe servire un giorno o poco più perché arrivi a tutti.

Chi in Italia ha comprato un paio di Meta Glasses, insomma, farebbe bene a controllare subito l’app e a installare l’aggiornamento non appena disponibile, e nel caso in cui gli occhiali si spengano all’improvviso dopo una giornata di caldo o di sport può rivolgersi all’assistenza di Meta per la sostituzione.