Meta continua a fare shopping nel mondo dell’intelligenza artificiale e, dopo aver portato a casa a marzo la piattaforma di agenti Moltbook, ha messo le mani su un’altra giovane startup, specializzata questa volta nel coordinamento degli agenti che scrivono codice.

Si tratta di Conductor, il cui team confluirà nei Meta Superintelligence Labs, mentre per una parte degli utenti del servizio l’acquisizione avrà conseguenze piuttosto concrete già nelle prossime settimane. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Cos’è Conductor e cosa cambia per chi lo usa

La notizia è stata anticipata da Axios e confermata poche ore dopo dal fondatore della startup, Charlie Holtz, con un post sul blog ufficiale aperto da un “Ho una grande notizia: Conductor entra in Meta“, mentre Menlo Park ha confermato l’operazione senza però rivelarne i termini economici.

Fondata nel 2024, Conductor ha lanciato il suo prodotto principale soltanto nell’estate di quest’anno, con un’idea facile da spiegare ma tutt’altro che banale da realizzare: permettere agli sviluppatori di affidare un progetto software a più agenti di intelligenza artificiale contemporaneamente, ciascuno al lavoro in un ambiente separato e su una parte specifica del codice, così da procedere in parallelo invece che un passaggio alla volta.

Per inciso, Conductor non sviluppa agenti propri ma coordina quelli realizzati da laboratori terzi come Anthropic e OpenAI, che possono essere eseguiti nel cloud, sul proprio computer o perfino da smartphone.

Secondo quanto spiegato da Holtz, le funzioni principali del servizio resteranno attive come oggi almeno fino all’inizio del 2027, quando l’azienda mostrerà agli utenti “qualcosa di nuovo“, in quella che lo stesso fondatore descrive come una fase di passaggio verso una nuova interfaccia.

Fa eccezione Conductor Cloud, che passerà prima in modalità di sola lettura e verrà poi spento definitivamente il 20 novembre, data dopo la quale l’azienda inizierà a cancellare i dati salvati dagli utenti sul cloud; chi lo utilizza farà bene, quindi, a mettere al sicuro i propri progetti nei prossimi giorni.

I am very excited to share that Conductor is joining Meta! We have some big, crazy plans for the next interface. If you liked Conductor, you’re gonna love what’s coming. We’re super excited to work with @natfriedman and @alexandr_wang at MSL to build it. They’ve been on an absolute tear, and I’m convinced MSL has the highest talent density of all the labs. A huge thank you to our earliest believers @aaron_epstein, @ilyasu, and @nabeel. And to everyone here who tried Conductor, sent us feedback, and prompt requests – you made this so much fun. Thank you ❤️🚂 Choo choo! — Charlie Holtz (@charlieholtz) November 4, 2026

La strategia di Meta sugli strumenti per sviluppatori

Su X, Holtz ha speso parole di grande apprezzamento per i suoi futuri responsabili, ovvero Alexandr Wang, chief AI officer di Meta, e Nat Friedman, a capo del prodotto per i Superintelligence Labs, sostenendo che la divisione abbia “la più alta densità di talenti” tra tutti i laboratori di intelligenza artificiale. Un giudizio comprensibilmente entusiasta, considerato il momento.

L’acquisizione si inserisce in una strategia piuttosto chiara, con cui Meta punta a recuperare terreno sugli strumenti di intelligenza artificiale per chi sviluppa software.

La divisione guidata da Wang ha presentato ad aprile Muse Spark, il suo primo modello, e ad agosto è arrivato Muse Code, l’agente di programmazione di Meta, mentre gli agenti Muse nel loro complesso avrebbero già superato i 10 milioni di utenti; a questo si aggiunge l’acquisizione di Moltbook, la piattaforma di agenti diventata virale a inizio anno, i cui fondatori sono entrati nei Superintelligence Labs a marzo.

Il tempismo, del resto, non sembra casuale, dato che nello stesso giorno OpenAI ha annunciato l’intenzione di acquisire Pierre Computer, un’altra startup di strumenti per sviluppatori, da integrare in Codex.

Insomma questo è l’ennesimo segnale di come la sfida tra i grandi laboratori si stia spostando sempre di più sugli strumenti per la programmazione, considerati la porta d’ingresso principale per l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle aziende, perché chi controlla l’ambiente in cui gli sviluppatori lavorano si assicura anche una fetta importante della futura spesa aziendale in questo settore. Resta dunque da capire cosa mostrerà Conductor a inizio 2027 e quanto il servizio resterà aperto agli agenti di altri laboratori una volta integrato in Meta, ma nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più.