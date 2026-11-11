Meta porta in tutto il mondo il sistema di stima dell’età basato sull’intelligenza artificiale, per collocare più utenti di Instagram negli account teen. Finora la tecnologia era in uso negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e in Brasile. Adesso diventa lo strumento principale con cui la piattaforma decide chi ha diritto a un profilo senza restrizioni.

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Come funziona la stima dell’età

Per capire quanti anni abbia un iscritto, Meta analizza le foto e i video che pubblica e cerca indizi visivi come l’altezza, la struttura ossea e le proporzioni del viso. Questi elementi vengono poi incrociati con i contenuti dei post, per esempio quando si citano voti scolastici o si festeggia il compleanno. Se il sistema conclude che la persona ha tra i 13 e i 17 anni, l’account passa tra quelli dedicati agli adolescenti, anche quando in fase di registrazione era stata indicata una data di nascita da adulto. In Australia l’azienda ha iniziato a usare un segnale aggiuntivo, il sistema di fasce d’età di Apple: quando un genitore configura lo smartphone del figlio, l’app store conferma la fascia e trasmette l’informazione agli sviluppatori a ogni download. Stando ai dati diffusi da Meta, gli adolescenti inseriti negli account teen a livello globale sono almeno 54 milioni.

Che cosa cambia negli account teen

Questi profili sono più rigidi di quelli standard e applicano protezioni calibrate sull’età: gli sconosciuti non possono scrivere agli adolescenti, foto e post restano privati per impostazione predefinita e i genitori hanno a disposizione strumenti di controllo dedicati. L’uso dell’app ha un tetto di due ore al giorno, le funzioni di confronto sociale (like e reazioni ai profili altrui) sono disattivate e le notifiche push non arrivano tra le 8:00 e le 15:00, quando i ragazzi sono probabilmente a scuola. Negli Stati Uniti Meta inizierà presto a inviare ai genitori una notifica su Instagram: da questo mese, chi ha un figlio adolescente vedrà comparire nel feed un video che spiega come i ragazzi vengono collocati nelle impostazioni adatte alla loro età e come i genitori possono contribuire a confermare quella del figlio, chiedendo per esempio all’App Store di verificarla.

Da Facebook a Threads, e l’accordo da 18 miliardi

L’operazione va oltre Instagram. Meta sta estendendo la stima dell’età basata sull’intelligenza artificiale anche a Facebook e prevede di portarla su Threads entro la fine dell’anno. Il rafforzamento dei controlli arriva dopo l’accordo raggiunto ad agosto con 52 procuratori generali, che ha chiuso una causa sui danni subiti dagli utenti più giovani e che potrebbe costare all’azienda fino a 18 miliardi di dollari. In quella sede la società ha spiegato di voler intercettare in modo proattivo gli account che potrebbero appartenere a bambini sotto i 13 anni, oltre a quelli degli adolescenti.