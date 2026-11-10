Sembra che eBay abbia chiuso la porta agli agenti di intelligenza artificiale di terze parti. Nel fine settimana Muse, l’agente di Meta, non è più riuscito a leggere annunci e dettagli sul marketplace, un intoppo che riguarda uno degli usi più promessi dell’IA, quello dello shopping.

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Il blocco di Muse e la posizione di eBay

Stando al racconto di un lettore, da diverse settimane Muse gli preparava un riepilogo quotidiano di orologi in vendita su piattaforme come eBay, con link agli annunci, prezzo, informazioni sulla spedizione e note su condizioni e stile dei pezzi. Nel fine settimana l’agente non è più riuscito a estrarre link né dettagli dal sito e ha segnalato di essere stato bloccato. L’esito è rimasto lo stesso anche con altre richieste di ricerca, e in alcuni casi Muse ha indirizzato l’utente verso siti esterni che replicano gli annunci di eBay.

Interpellata, l’azienda non ha confermato né smentito l’introduzione di nuovi limiti. La portavoce Sybille St. Arromand ha spiegato che verso le terze parti l’approccio è selettivo:

“Per quanto riguarda i soggetti terzi, adottiamo un approccio selettivo in merito alle modalità con cui possono accedere al nostro marketplace e interagire con esso. In alcuni casi abbiamo limitato l’accesso agli agenti, ad esempio per impedire attività di scraping non autorizzate e l’addestramento dei modelli sui nostri dati.”

Ha poi aggiunto che eBay è in dialogo con potenziali partner e valuta come gli agenti esterni possano aiutare nuovi clienti a scoprire il catalogo del sito, senza rinunciare all’esperienza affidabile che acquirenti e venditori si aspettano. Meta non ha voluto commentare.

Regole più strette per gli agenti di terze parti

Il muro non è comparso all’improvviso. eBay aveva già modificato il proprio accordo con gli utenti per vietare strumenti come gli agenti buy-for-me e i bot basati su modelli linguistici che piazzano ordini senza alcuna revisione umana. Fino a poco tempo fa, però, agenti come Muse potevano comunque navigare il sito e recuperare annunci per conto delle persone.

L’azienda sostiene che l’IA ormai fa parte della piattaforma, dalla scoperta dei prodotti alla personalizzazione fino al processo di vendita. L’accesso dall’esterno, invece, viene valutato caso per caso e in diverse situazioni bloccato.

Come si comportano gli altri negozi online

Le piattaforme che hanno aggiunto funzioni di IA mostrano livelli di apertura molto diversi tra loro. Amazon blocca del tutto gli agenti esterni, sia nella navigazione sia negli acquisti, mentre Target ha messo in piedi restrizioni che in certi casi lasciano passare l’agente e in altri lo fermano. Shopify ha invece aperto il proprio catalogo da un miliardo di annunci, così che chi compra possa programmare il proprio agente per acquistare al posto suo.

Il nodo è che i siti di e-commerce sono costruiti per vendere a esseri umani, con i loro tempi e i loro limiti, e non a sciami di bot. Per questo l’ingresso degli agenti rischia di rimettere in discussione il modo in cui si acquista online.