Un drone DJI con rilevamento ostacoli omnidirezionale a meno di 130 euro sembra quasi un errore di prezzo. Eppure DJI Neo 2 in queste ore è disponibile con uno sconto che sfiora il 47%, portando il prezzo finale sotto la soglia psicologica dei 130€. Il mini-drone “selfie” più evoluto della gamma DJI, capace di decollare dal palmo della mano e seguire automaticamente ogni movimento, non è mai stato così conveniente. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta finisca.

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DJI Neo 2, il selfie-drone che vede ovunque

DJI Neo 2 pesa appena 151 grammi, restando comodamente sotto la soglia dei 250g che in Italia consente di volare senza patentino. Nonostante le dimensioni ultracompatte (147 × 171 × 41 mm da chiuso), questo drone introduce una novità che mancava clamorosamente al modello precedente: il rilevamento ostacoli omnidirezionale. Grazie a una combinazione di sensori LiDAR frontali, telecamere a visione monoculare e infrarossi verso il basso, Neo 2 “vede” in ogni direzione grazie alle fotocamere fisheye posizionate sopra e sotto il corpo del drone.

Sul fronte fotografico, il sensore CMOS da 1/2 pollice e 12 MP rimane invariato nelle dimensioni fisiche ma guadagna un gimbal dual-axis, contro la stabilizzazione a singolo asse del Neo originale. Il risultato si vede soprattutto in video: si arriva fino al 4K a 60fps (addirittura 100fps in slow motion), un salto netto rispetto ai 4K/30fps del modello precedente. Anche il video verticale, fondamentale per Instagram e TikTok, passa da 1080p a 2.7K.

Tra le funzionalità intelligenti spiccano:

ActiveTrack per il tracciamento automatico di persone, animali e veicoli

per il tracciamento automatico di persone, animali e veicoli SelfieShot , la tecnologia DJI per scatti automatici da angolazioni diverse

, la tecnologia DJI per scatti automatici da angolazioni diverse Controllo gestuale per decollo, atterraggio e inquadrature senza radiocomando

per decollo, atterraggio e inquadrature senza radiocomando Memoria interna raddoppiata a 49GB, con trasferimento file fino a 80MB/s via DJI Fly

L’autonomia sale a 19 minuti per carica (contro i 14-17 del Neo originale), mentre la velocità massima tocca i 12 m/s. Il drone è inoltre certificato EASA Open C0, confermandosi perfettamente legale per l’uso amatoriale in Italia e in Europa.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica DJI Neo 2

Sconto del 47% su DJI Neo 2, scade presto

Il prezzo originale di 239€ scende a soli 127€, con un risparmio di 112€ e uno sconto del 47%. L’offerta è disponibile su AliExpress (stock UE originale, garanzia di 2 anni) e può essere ulteriormente ottimizzata applicando il coupon ITD1125 al checkout. Pagando con PayPal si ottiene uno sconto aggiuntivo, mentre unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech è possibile recuperare fino al 7% dell’importo speso tramite cashback.

Va segnalato che questa configurazione corrisponde al drone venduto singolarmente, senza radiocomando incluso: per chi desidera maggiore stabilità nel controllo, DJI offre comunque il collegamento tramite smartphone sfruttando le funzioni automatiche di volo.

Per non perdere le prossime occasioni sui droni e sulla tecnologia in generale, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per segnalazioni di errori di prezzo e sconti fuori scala è attivo anche il canale ErroriBomba.