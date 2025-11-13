Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente DJI Neo 2, il nuovo drone con funzionalità interessanti rivolte soprattutto ai principianti e agli utenti meno esperti: scopriamone insieme tutti i dettagli, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi.

DJI Neo 2: specifiche tecniche e prezzi

Il nuovo drone DJI Neo 2 recentemente annunciato presenta un aspetto decisamente compatto e leggero: parliamo infatti di un peso di appena 151 grammi, che ne fa un dispositivo estremamente versatile e adatto anche ai meno esperti e avvezzi del settore.

La manovrabilità e la facilità di controllo sono senz’ombra di dubbio alcuni dei punti focali fissati dalla compagnia nel corso del suo sviluppo: tra le funzionalità più importanti in tal senso troviamo infatti “Ritorno al palmo“, grazie al quale sarà possibile far ritornare (e conseguentemente atterrare) DJI Neo 2 all’interno dell’area designata dall’utente.

A questo si aggiunge poi la funzionalità di controllo con gesti, la quale permette di manovrare DJI Neo 2 in volo con il semplice gesto delle mani. Le specifiche del comparto fotografico sono di tutto rispetto e non hanno nulla da invidiare a modelli più professionali: DJI Neo 2 presenta infatti un sensore CMOS da 1/2 pollice, con risoluzione 12 megapixel e apertura f/2.2, grazie al quale è possibile effettuare riprese più chiare e nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le riprese a mani libere sono sicuramente una delle principali prerogative di DJI Neo 2, grazie all’implementazione di funzionalità come la tecnologia ActiveTrack e SelfieShot, che consentono di inquadrare in maniera stabile e continua i soggetti che decidiamo.

A queste si aggiunge anche la funzionalità di controllo vocale, che consente di manovrare il drone semplicemente attraverso la propria voce, con comandi inviati tramite il proprio smartphone o gli auricolari bluetooth dotati di microfono.

Durante le attività maggiormente concitate e dinamiche come il ciclismo o la corsa, poi, vengono in aiuto le funzionalità di tracciamento, che sono state migliorate per l’occasione, con il fine ultimo di garantire riprese video stabili e di qualità. Nessun problema anche per le sequenze più rapide: il nuovo DJI Neo 2 è infatti in grado di seguire un soggetto a velocità massima pari a 12 metri al secondo, con un tracciamento a otto direzioni che permette di avere riprese fluide e naturali.

La memoria a disposizione, poi, consente di effettuare riprese senza particolari problemi o preoccupazioni di sorta: parliamo infatti di 49 GB di spazio d’archiviazione interno, che nella fattispecie consente di salvare un periodo massimo di 105 minuti di video in risoluzione 4K e a 60 frame al secondo, che arrivano al limite massimo di 241 minuti nel caso in cui si decida di registrare a 1080p, sempre a 60 frame al secondo.

Per chi fosse eventualmente interessato, il nuovo DJI Neo 2 è disponibile all’interno degli store ufficiali della compagnia (siti rispettivamente a Milano e Roma), oltre che presso i principali rivenditori autorizzati, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

DJI Neo 2 (solo drone), a 239 euro

DJI Neo 2, edizione Fly More Combo (solo drone), a 329 euro

DJI Neo 2, edizione Fly More Combo, a 399 euro

DJI Neo 2 Motion Fly More Combo, a 579 euro

Per un’ulteriore livello di sicurezza e garanzia, infine, la compagnia offre anche per questo nuovo modello il piano DJI Care Refresh, un servizio di sostituzione che permette di coprire ogni possibile danno accidentale, collisione o danno che dir si voglia.