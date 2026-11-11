Amazon porta anche in Italia il suo nuovo assistente per gli acquisti. Si chiama Alexa per lo Shopping ed è già disponibile nell’app Amazon Shopping e su Amazon.it. Non è una semplice chatbot incollata a un negozio online: l’idea è che diventi una specie di commesso personale, che conosce i tuoi gusti e le tue abitudini e ti aiuta a scegliere meglio, spendendo meno.

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Rufus incontra Alexa+

Dietro la novità c’è l’unione di due tecnologie. Da una parte c’è Rufus, l’assistente già noto per la conoscenza dei prodotti. Dall’altra c’è il lato “personale” di Alexa+, cioè memoria, preferenze e contesto. Secondo Amazon, negli ultimi 12 mesi oltre 400 milioni di clienti nel mondo hanno già usato l’assistenza allo shopping basata sull’AI. Il collegamento con la stessa versione negli Stati Uniti è confermato anche dalla stampa di settore, che la descrive come l’agente AI nato dalla “fusione” tra Rufus e Alexa+ .

Il punto forte è la continuità. Quello che dici ad Alexa sui dispositivi compatibili può arricchire l’esperienza d’acquisto, e viceversa: ricerche, conversazioni e ordini fatti su Amazon.it rendono Alexa più utile nel resto della giornata. Amazon assicura che l’utente controlla la personalizzazione. Si può vedere, modificare o cancellare ciò che l’assistente sa di te, come familiari, animali domestici, interessi ed esigenze alimentari, semplicemente chiedendolo in chat.

Cosa sa fare davvero

Le funzioni di partenza sono parecchie:

Panoramiche AI: compaiono in cima ai risultati di ricerca e nelle pagine prodotto, con un riassunto della categoria e i criteri da valutare.

compaiono in cima ai risultati di ricerca e nelle pagine prodotto, con un riassunto della categoria e i criteri da valutare. Confronti dinamici: metti a confronto due prodotti, per esempio due auricolari wireless, e ottieni una tabella con caratteristiche, prezzi e punti salienti delle recensioni.

metti a confronto due prodotti, per esempio due auricolari wireless, e ottieni una tabella con caratteristiche, prezzi e punti salienti delle recensioni. Storico prezzi: un tasto “Storico prezzi” mostra l’andamento negli ultimi 30, 60 o 365 giorni, per capire se lo sconto è reale.

un tasto “Storico prezzi” mostra l’andamento negli ultimi 30, 60 o 365 giorni, per capire se lo sconto è reale. Guide all’acquisto su misura: per acquisti importanti come TV o notebook, crea una guida in base alle tue priorità.

per acquisti importanti come TV o notebook, crea una guida in base alle tue priorità. Carrello a voce o in chat: “aggiungi il mio caffè preferito” e il carrello si compone dagli ordini passati. Poi si conferma con un tocco.

“aggiungi il mio caffè preferito” e il carrello si compone dagli ordini passati. Poi si conferma con un tocco. Domande nella barra di ricerca: la ricerca capisce quando stai facendo una domanda, che riguardi un prodotto o un ordine.

Gli esempi pratici di Amazon sono piuttosto concreti. Se la lavatrice mostra un codice di errore, l’assistente lo spiega e suggerisce soluzioni da provare prima di chiamare il tecnico, con gli eventuali ricambi. Se devi comprare un regalo per un bambino con la festa domani, propone idee adatte all’età e al budget, scegliendo prodotti che arrivano in tempo.

Restano le funzioni di sempre, ora accessibili in conversazione: tracciare i pacchi, controllare gli ordini, gestire i resi e cercare offerte. Quando la richiesta esce dal perimetro dello shopping, come la smart home, la palla passa ad Alexa+.

Gratis, senza Prime, ma con qualche limite

La parte più interessante per l’utente è la facilità d’accesso. Basta aggiornare l’app Amazon Shopping e toccare l’icona di Alexa nella barra in basso. Da computer, l’icona si trova in alto. Il servizio è gratuito per ogni cliente con account, senza abbonamento Prime e senza dispositivo Echo.

Alexa+ vera e propria, invece, è un’altra storia. In Italia è in accesso anticipato e gratuita per ora, ma solo per chi è stato invitato. Al termine di quella fase sarà inclusa in Prime, mentre chi non è iscritto pagherà 22,99 euro al mese . L’assistente, per ora, parla solo italiano. Amazon ricorda anche che alcune funzioni delle esperienze Alexa+ potrebbero non essere ancora disponibili in Italia.

Il contorno: Alexa.com e gli acquisti via messaggio

La mossa arriva in un momento di forte attività attorno ad Alexa. Qualche giorno fa è sbarcato in Italia Alexa.com, il sito che permette di usare Alexa+ dal browser senza Echo e senza app, per ora riservato agli utenti in accesso anticipato . Si possono pianificare la settimana, prenotare un ristorante, creare liste della spesa e impostare promemoria che compaiono anche sugli Echo Show.

Negli Stati Uniti Amazon ha già fatto un passo oltre. Da pochi giorni un gruppo ristretto di clienti può cercare prodotti e completare l’acquisto scrivendo ad Alexa for Shopping via SMS. Serve un account personale con numero verificato, uno smartphone con RCS (praticamente gli Android recenti e gli iPhone con iOS 18 o successivo) e un operatore compatibile . Si può anche inquadrare un prodotto in esaurimento per riordinarlo. Per ora è solo oltreoceano e non c’è una data per l’Italia.

Cosa arriverà

Amazon promette nuove funzioni “nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”. La più attesa è quella degli avvisi sulle offerte e delle azioni programmate. Esempi: essere avvisati quando un prezzo scende, riacquistare ogni mese i prodotti essenziali, oppure aggiungere una crema solare al carrello solo se costa meno di 10 euro. Verrà migliorata anche la memoria delle preferenze su tutti i dispositivi.