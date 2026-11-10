Nel gennaio del 1982, a Las Vegas, Commodore presentava al CES un computer dal nome quasi banale, che ricordava soltanto quanta memoria avesse dentro: Commodore 64. Nessuno poteva immaginare che quella scatola beige, ribattezzata presto “pane in cassetta” per la forma, sarebbe diventata uno dei computer più venduti di sempre e un pezzo di storia del gaming e dell’informatica. Oggi, quarantaquattro anni dopo, quel nome è tornato di attualità con THEC64 Mini Black Edition, la riedizione in miniatura prodotta da Retro Games Ltd, che si trova in offerta su Amazon. Ed è l’occasione giusta per fare un passo indietro e ricordare cosa ha rappresentato il C64.

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Come nasce un mito: il Commodore 64 del 1982

Il Commodore 64 viene annunciato al CES di Las Vegas nel gennaio 1982 e arriva nei negozi in estate, a 595 dollari. Il nome riassume le sue caratteristiche principali, 64 KB di RAM, e dentro la scocca c’è un processore MOS 6510 che lavora poco oltre il megahertz, un chip grafico, il VIC-II, capace di gestire 16 colori e gli sprite, e un chip sonoro, il SID, con tre voci. Numeri oggi quasi commoventi, ma nel 1982 colore, grafica animata e musica sintetizzata in un computer domestico non si vedevano, o quasi, a quel prezzo. A dargli voce, sul fronte del software di base, c’era il BASIC V2 integrato, che si accendeva subito, senza dover caricare nulla.

La concorrenza non mancava, dall’Apple II ai computer Atari, dal Sinclair ZX Spectrum al VIC-20, ma il C64 aveva una carta in più: la guida di Jack Tramiel, fondatore di Commodore, che decise di usare il vantaggio di produrre in casa i propri chip per tagliare i prezzi e vendere i computer in massa, anche nei negozi di giocattoli e nei grandi magazzini. Nel giro di un paio d’anni il prezzo scese sotto i 200 dollari, e il C64 si impose come il computer che chiunque poteva permettersi.

Videogiochi, musica e demoscene

Il C64 è stato prima di tutto una macchina da gioco. Le sue capacità grafiche e sonore e la facilità con cui chiunque poteva programmare e distribuire giochi hanno prodotto un catalogo sterminato, che si stima superi i diecimila titoli tra giochi e programmi, da Boulder Dash a Impossible Mission, da Winter Games a The Last Ninja, fino a Maniac Mansion, l’avventura grafica con cui Lucasfilm Games ha sperimentato un nuovo modo di raccontare storie.

Il caricamento, però, era un rito: i giochi si leggevano da cassetta, con il Datassette, o dal lento drive per dischetti 1541, e le attese potevano durare minuti, riempiti dai proverbiali schermi di caricamento con musichette. Proprio quelle musichette hanno fatto la storia del chip SID: compositori come Rob Hubbard e Martin Galway hanno trasformato tre voci sintetiche in colonne sonore ancora oggi ascoltate e remixate, tra le radici della musica chiptune. E dalla pirateria dell’epoca, con i gruppi che aggiungevano schermate di presentazione ai giochi copiati, è nata una scena creativa, la demoscene, in cui i programmatori sfidavano il computer per ottenere effetti grafici e sonori che sembravano impossibili.

Una generazione che ha imparato a programmare

Il Commodore 64 è stato anche, per milioni di persone, la porta d’ingresso all’informatica. Accendendolo si arrivava direttamente al BASIC, e scrivere qualche riga di codice per far muovere uno sprite o suonare una nota era una tentazione irresistibile. Molti sviluppatori, musicisti e appassionati di tecnologia hanno iniziato così, e in Italia, come in gran parte d’Europa, il C64 è stato per un’intera generazione il primo computer che si ha avuto in casa.

I numeri raccontano la portata del fenomeno: a seconda delle stime se ne sono venduti tra 12,5 e 17 milioni di esemplari, abbastanza per farne uno dei computer più venduti di sempre, spesso citato come il modello singolo più venduto. La produzione è proseguita fino al 1994, quando Commodore è fallita, dopo che nel frattempo il marchio aveva puntato sull’Amiga, nato nel 1985 e considerato da molti il computer più innovativo dell’epoca. Il nome Commodore, però, non è mai sparito del tutto: negli ultimi anni è tornato con una nuova gestione e con il Commodore 64 Ultimate, basato su hardware FPGA, dopo la rinascita del marchio grazie a una cordata di fan.

THEC64 Mini Black Edition, cosa offre

La riedizione in miniatura nasce nel 2018, quando Retro Games Ltd lancia il C64 Mini, una replica a metà scala dell’originale con 64 giochi classici preinstallati. THEC64 Mini Black Edition, uscita il 24 ottobre 2025 in esclusiva su Amazon, ne cambia la veste e l’anima: la scocca è nera, con finitura lucida e opaca, il joystick è tutto nero e i giochi inclusi sono 25 titoli moderni, tutti creati dalla comunità di sviluppatori homebrew che continua a produrre giochi per l’hardware del C64.

Tra i giochi preinstallati ci sono il platform Sam’s Journey, A Pig Quest, l’azione cyberpunk Hessian, Knight ‘n’ Grail, Steel Ranger e lo sparatutto spaziale Galencia. L’uscita video è in HDMI a 720p, a 50 o 60 Hz, con la possibilità di scegliere tra il formato 4:3 originale e il pixel perfect, con o senza filtri che imitano i vecchi televisori a tubo catodico, e si può salvare lo stato di ciascun gioco in quattro slot. Come nel modello precedente, la replica conserva il BASIC del C64: collegando una tastiera USB si può programmare e caricare i propri giochi da una chiavetta. Un dettaglio che non va dimenticato: la tastiera dell’esemplare in miniatura è finta, come nelle altre repliche di Retro Games.

Prezzo e validità dell’offerta

Il C64 Mini Black costa 72,50 euro su Amazon: la console in miniatura che riporta in vita il Commodore 64 si può acquistare a questo prezzo fino al 14 novembre 2026. Rispetto al prezzo precedente di 80,53 euro, lo sconto è di 8,03 euro, pari al 10%. L’offerta è stata pubblicata il 9 novembre e scade il 14 novembre 2026 alle 23:59.