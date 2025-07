Il computer domestico più venduto della storia torna a nuova vita con il Commodore 64 Ultimate, un progetto che mira a far rivivere l’esperienza originale degli anno ’80 e ’90, senza i compromessi dell’emulazione software. La storica macchina da gioco e produttività, capace di conquistare intere generazioni con il suo stile inconfondibile, è infatti pronta a tornare sul mercato con un preordine che parte da 299 dollari, in attesa delle prime spedizioni previste per il mese di ottobre.

Non si tratta soltanto di una replica estetica, ma di un vero e proprio nuovo hardware ufficiale, il primo dopo 30 anni di silenzio; il cuore di questa rinascita è una FPGA AMD Artix-7, che riproduce con una fedeltà quasi totale la storica scheda madre originale, garantendo (secondo quanto dichiarato) oltre il 99% di compatibilità con giochi, cartucce e periferiche dell’epoca. Una promessa che, se confermata dai test sul campo, farà sicuramente brillare gli occhi ai collezionisti e agli appassionati di retrocomputing.

Il Commodore 64 ritorna con tre nuove edizioni per tutte le tasche

Il Commodore 64 Ultimate arriverà sul mercato in tre varianti differenti, accomunate dalle specifiche interne ma diverse nel’estetica e negli accessori inclusi: si parte dalla BASIC Beige che riprende il classico color crema del C64 originale ed è proposta a 299 dollari, salendo di livello la Starlight Edition aggiunge un case traslucido e una tastiera meccanica anch’essa trasparente, impreziosita da un’illuminazione LED configurabile che può reagire ai suoni del sistema; infine, per chi desidera un’edizione da collezione c’è la Founders Edition con un case ambrato, certificato commemorativo con sigillo d’oro, un ciondolo in oro 24K e una maglietta celebrativa.

Ogni modello integra gli autografi incisi sulla PCB di alcuni tra i nomi più iconici della storia di Commodore, un dettaglio pesato per rendere omaggio al lungo percorso di questa piattaforma leggendaria.

Dal punto di vista tecnico, il Commodore 64 Ultimate si presenta come una macchina che unisce tecnologia moderna e compatibilità storica, tra le specifiche principali troviamo:

memoria -> 128 MB di RAM DDR2 e 16 MB di flash NOR

video -> uscita HDMI 1080p a 50/60 Hz, praticamente senza lag, oltre al supporto analogico per chi vorrà collegare un vecchio TV CRT

audio -> doppio socket per chip SID originali, più emulazione FPGA

porte e connessioni -> 3 USB-A, 1 USB-C, microSD, Ethernet 100 Mbps, Wi-Fi integrato, porta cartuccia, porta Datasette, connessioni joystick DB-9 e perfino il connettore per le storiche unità disco IEC

La tastiera meccanica è un altro elemento che colpisce, 66 tasti con interruttori Gateron Pro 3.0, layout identico a quello originale e illuminazione RGB (esclusa dalla BASIC Beige); completa il pacchetto un alimentatore universale da 12 V, un cavo HDMI e un ricco kit di accessori, tra cui una chiavetta USB cassette da 64 GB con oltre 50 giochi completi, demo e contenuti speciali.

Il Commodore 64 Ultimate viene proposto tramite la piattaforma di crowdfounding proprietaria di Commodore.net (e non su Kickstarter o Indiegogo) con l’obbiettivo di ridurre le commissioni, tuttavia, gli utenti che preferiscono un approccio più cauto possono beneficiare di una garanzia di rimborso totale prima della spedizione; chi deciderà di aspettare la produzione definitiva potrà acquistare il computer a un prezzo leggermente superiore (circa 50 dollari in più), ma con la certezza di una fase di produzione ormai completata.

Non meno interessante il contesto aziendale dietro questa rinascita, Christian “Peri Fractic” Simpson ha recentemente assunto la carica di CEO ad interim di Commodore Corporation e, insieme a un team di veterani, sta portando avanti questa nuova fase nonostante i finanziamenti non ancora del tutto finalizzati; la società ci tiene a precisare che il successo dell’operazione hardware non è vincolato al completamento dell’acquisizione societaria, ma resta comprensibile la cautela di alcuni appassionati.

Con prezzi a partire da 299 dollari e tre edizioni pensate per soddisfare sia i collezionisti sia i semplici curiosi, il Commodore 64 Ultimate si candida a diventare uno dei lanci retrò più chiacchierati dell’anno; una proposta che punta a riscoprire il fascino del C64 originale, senza i compromessi dell’emulazione software e con tutta la praticità delle connessioni moderne.