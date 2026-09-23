OPPO ha ufficializzato nelle scorse ore due novità nel mondo degli smartwatch: il nuovo OPPO Watch S2 e una nuova colorazione per OPPO Watch X3. Il produttore cinese dimostra così di voler mantenere una presenza solida anche nel segmento dei wearable, affiancando l’offerta al suo core business degli smartphone.

Il nuovo OPPO Watch S2 si presenta con un display AMOLED da 1,46 pollici, capace di raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit in determinate condizioni. La cassa è in acciaio inossidabile, spessa appena 8,9 mm (escludendo la sporgenza del sensore posteriore) e con un peso di soli 34,5 grammi, elementi che lo rendono piuttosto compatto e leggero al polso.

Una delle funzionalità più interessanti è FatMax, pensata per chi vuole ottimizzare l’allenamento per il dimagrimento: calcola una frequenza cardiaca target personalizzata per bruciare i grassi, tenendo conto di parametri individuali come altezza, peso, frequenza cardiaca a riposo e VO2 max. Sul fronte del monitoraggio della salute, il pacchetto è piuttosto completo: troviamo un sensore ottico a otto canali per la frequenza cardiaca, il rilevamento dell’ossigeno nel sangue, un sensore per la temperatura cutanea, un elettrodo ECG, il monitoraggio del sonno e persino lo screening per l’apnea notturna. Non manca la connettività NFC.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 10 giorni, un valore interessante per questa categoria di prodotti. Sul lato software, il sistema operativo è ColorOS Watch 17, che include tra le altre cose Fluid Cloud, una soluzione pensata per fornire aggiornamenti in tempo reale direttamente sul polso, come informazioni sui mezzi pubblici o sulle consegne.

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Prezzi, colorazioni e la nuova versione di OPPO Watch X3

OPPO Watch S2 sarà disponibile in Cina a partire da domani in tre colorazioni: Dynamic Orange, Mist Pink e Mountain Shadow Gray, ad un prezzo di 1.599 yuan, pari a circa 210 euro al cambio attuale.

Insieme al Watch S2, OPPO ha annunciato anche una nuova variante cromatica per OPPO Watch X3: si chiama Titanium Moon e sarà anch’essa disponibile in Cina da domani al prezzo di 2.799 yuan, ovvero circa 365 euro. Al momento non ci sono informazioni ufficiali riguardo a una possibile disponibilità sul mercato italiano per nessuno dei due prodotti.