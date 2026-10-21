Giornata di grandi annunci per OPPO che, oltre ad aver annunciato gli smartphone della serie Find X10 e il tablet Pad 5 Pro, ha presentato in Italia anche una nuova colorazione per le cuffie open-ear OPPO Enco Clip 2 e le nuove cuffie OPPO Enco X4.

Queste ultime rappresentano la nuova proposta di punta del produttore cinese per quanto concerne le cuffie true wireless e possono vantare un sistema audio sviluppato con Dynaudio, la cancellazione attiva del rumore adattiva potenziata dell’IA e tante funzioni smart. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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OPPO Enco X4: la nuova proposta flagship dell’azienda

Come anticipato in apertura, OPPO ha lanciato in Italia le nuove OPPO Enco X4, cuffie true wireless di tipo in-ear che godono della messa a punto dell’audio in collaborazione con Dynaudio e si basano su un’architettura a doppio driver dinamico.

Ogni cuffia dispone di un woofer da 11 mm (con diaframma TRF), dedicato alle frequenze basse e medie, e di un tweeter planare da 6 mm, dedicato alle alte frequenze. L’elaborazione del segnale è precisa su tutto lo spettro sonoro, dato che ogni driver è affiancato da un DAC dedicato ad alte prestazioni.

Le cuffie supportano la trasmissione in streaming LHDC Lossless (con bitrate fino a 2,3 Mbps a 24 bit/48 kHz), se sfruttate in accoppiata con gli smartphone della gamma Find X10 di OPPO, godono della certificazione Hi-Res Audio Wireless e offrono il supporto all’audio spaziale multi-piattaforma (compatibilità con Android, iOS e Winodws). Sul fronte dell’equalizzazione abbiamo il Sound Master EQ che consente di scegliere tra cinque profili di equalizzazione curati direttamente da Dynaudio.

Le OPPO Enco X4 dispongono poi di un sistema di isolamento acustico chiamato AI Real-time Adaptive ANC che sfrutta una NPU dedicata (prodotta a 6 nm), tre microfoni per auricolare, gommini ad aderenza bilanciata e algoritmi potenziati dall’intelligenza artificiale che regolano automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante.

L’efficacia del sistema è fino al 100% superiore rispetto al modello di precedente generazione, con un miglioramento del 30% nell’attenuazione delle frequenza vocali. Per le chiamate vi è la funzione AI Clear Call che combina i tre microfoni a un sensore a conduzione ossea per isolare la voce dell’utente dai rumori di fondo.

I creatori di contenuti possono invece contare sulla funzione Clear Audio Recording, realizzata in collaborazione con Dolby, che trasforma le OPPO Enco X4 in un microfono esterno per gli smartphone della serie OPPO Find X10. C’è anche spazio per la funzione Neck Monitoring (per il tracciamento della postura del collo).

Ad ampliare ulteriormente il parco di funzioni IA troviamo la funzione di traduzione dal vivo AI Live Translation, migliorata rispetto al passato con il supporto a oltre 30 lingue (per smartphone con ColorOS 17), e il supporto nativo all’attivazione vocale tramite “Hey Google” di Gemini (solo con dispositivi Android).

Andando oltre, le OPPO Enco X4 supportano il Bluetooth 6.1 per una connessione stabile e ad alte performance con il dispositivo e godono della tecnologia Dual Connection che permette di connetterle simultaneamente a due dispositivi, anche di ecosistemi differenti.

Ciascuna cuffia, oltre a disporre della certificazione IP55, ospita una batteria da 65 mAh mentre la custodia, che si ricarica in modalità wireless o tramite USB-C, ospita una batteria da 576 mAh. L’autonomia è di 13 ore in riproduzione musicale continua (senza ANC) con una singola carica delle cuffie; si sale fino a 53 ore complessive considerando anche la custodia di ricarica.

Specifiche tecniche delle OPPO Enco X4

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove cuffie OPPO Enco X4.

Dimensioni (cuffia): 32,11 x 18,19 x 21,03 mm

x x Peso (cuffia): 5,6 grammi

Dimensioni (custodia di ricarica): 63,40 x 49,50 x 25,55 mm

x x Peso (custodia di ricarica): 50,9 grammi

Certificazione: IP55

Audio: messa a punto by Dynaudio Doppi driver dinamici (woofer da 11 mm + tweeter da 6 mm) Dual DAC dedicati NPU (6 nm) Sound Master EQ Cancellazione del rumore adattiva in tempo reale Modalità trasparenza Tre microfoni per cuffia Funzione “AI Clear Call” Funzione “Clear Audio Recording” (by Dolby) Hi-Res Audio Wireless, LHDC LOSSLESS (fino a 2,3 Mbps)

Connettività: Bluetooth 6.1 LHDC, LC3, AAC, SBC Game Mode Dual Connection

Batteria: 65 mAh (cuffia) e 576 mAh (custodia di ricarica)

(cuffia) e (custodia di ricarica) Autonomia (senza ANC/con ANC): 13 ore/6 ore di riproduzione musicale (singola carica) o 53 ore/26 ore di riproduzione (con custodia di ricarica)

(singola carica) o (con custodia di ricarica) Ricarica: 55 minuti (cuffie), 65 minuti (custodia via USB-C), 150 minuti (custodia via wireless)

(cuffie), (custodia via USB-C), (custodia via wireless) Compatibilità: Android , iOS , Windows app HeyMelody per dispositivi OPPO e OnePlus funzione AI Live Translation (30 lingue diverse) per smartphone con ColorOS 17 Neck Health, Sleep Tracking, Sound Space Attivazione di Gemini tramite “Hey Google” (con dispositivi Android)

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Immagini delle OPPO Enco X4

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C’è una nuova colorazione per le OPPO Enco Clip 2

Oltre alle nuove OPPO Enco X4, OPPO ha ampliato il parco di colorazioni disponibili per le apprezzatissime OPPO Enco Clip 2 con una nuova variante elegante e chiaramente pensata per il pubblico femminile.

Queste cuffie open-ear, lanciate ad aprile 2026 dall’azienda, arrivano nella nuova colorazione Blush Pink ma non guadagnano funzioni o modifiche estetiche, confermando in toto il pacchetto offerto dal modello “originale”.

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Specifiche tecniche delle OPPO Enco Clip 2

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle OPPO Enco Clip 2.

Dimensioni (auricolare): 27,26 x 25,5 x 17,6 mm

x x Dimensioni (custodia di ricarica): 61,3 x 55,3 x 26,3 mm

x x Peso: 5,2 grammi (auricolare) e 46,3 grammi (complessiva)

(auricolare) e (complessiva) Certificazione: IP55

Audio: doppio driver dinamico (11 mm + 9 mm) Golden Sound 2.0 OPPO Alive Audio ANC fino a 55 dB sistema a tre microfoni LHDC 5.0 Ultra HD Hi-Res Audio Wireless

Connettività: Bluetooth 6.1 , BLE Flash Connect Dual Connection

, Funzioni: AI Translate

Comandi: touch (personalizzabili)

(personalizzabili) Batteria: 57 mAh (auricolari) + 530 mAh (custodia di ricarica) Fino a 9,5 ore di autonomia (auricolari) Fino a 40 ore di autonomia (complessiva tra auricolari e custodia di ricarica)

(auricolari) + (custodia di ricarica) Ricarica: 60 minuti (auricolari) e 80 minuti (custodia di ricarica)

(auricolari) e (custodia di ricarica) Compatibilità: Android e iOS

Altre colorazioni delle OPPO Enco Clip 2

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Disponibilità e prezzo delle nuove OPPO Enco X4

Arrivati alla fine non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi delle nuove cuffie appena presentate da OPPO. Le nuove OPPO Enco X4 sono disponibili all’acquisto in Italia da oggi su OPPO Store e lo saranno a breve presso i principali rivenditori di elettronica di consumo. Queste cuffie in-ear arrivano in due colorazioni (Aurora Violet e Glacier White) e vengono proposte al prezzo consigliato di 219,99 euro.

Le OPPO Enco Clip 2 nella nuova colorazione Blush Pink saranno disponibili all’acquisto a partire da metà novembre (la data precisa verrà comunicata più avanti). Il prezzo consigliato rimane di 179,99 euro, lo stesso richiesto anche per le due colorazioni già disponibili in precedenza (Luminous Gold e Slate Gray).