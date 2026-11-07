Un mini-drone da 151 grammi capace di decollare dal palmo di una mano, inseguire chi corre o pedala senza bisogno di patentino, e il tutto con uno sconto che sfiora il 46%. Sembra uno scenario da fine serie, invece è quello che offre oggi DJI Neo 2, ultima creazione del colosso cinese dei droni civili presentata lo scorso novembre. La versione solo drone, normalmente proposta a 239€, scende a una cifra che raramente si vede su un prodotto DJI appena lanciato sul mercato. Vediamo come funziona questo gioiello tascabile e perché conviene approfittarne ora.

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DJI Neo 2, il cameraman tascabile con sensori anticollisione a 360°

DJI Neo 2 è l’evoluzione diretta del primo Neo lanciato nel 2024, ma porta con sé un salto generazionale non da poco: rilevamento omnidirezionale degli ostacoli tramite visione monoculare, LiDAR frontale e infrarossi verso il basso, tutto compresso in un corpo di appena 147×171×41 mm. È il drone più leggero mai realizzato da DJI a includere questo livello di sicurezza, il che lo rende adatto anche a chi non ha mai pilotato nulla in vita sua.

Il comparto fotografico monta un sensore CMOS da 1/2 pollice da 12MP con apertura f/2,2, abbinato a un gimbal meccanico a 2 assi combinato con stabilizzazione elettronica. Il risultato sono video in 4K fino a 60fps, con possibilità di sbloccare lo slow-motion a 100fps tramite radiocomando, oltre a clip verticali 2.7K pensate apposta per Reels e TikTok.

Tra le funzioni intelligenti spiccano:

Palm Takeoff & Landing , decollo e atterraggio direttamente dal palmo della mano

, decollo e atterraggio direttamente dal palmo della mano ActiveTrack , che mantiene a fuoco il soggetto fino a 12 m/s

, che mantiene a fuoco il soggetto fino a 12 m/s SelfieShot , inquadratura automatica dall’inizio alla fine della ripresa

, inquadratura automatica dall’inizio alla fine della ripresa Controllo vocale e tramite gesti, oltre al classico comando da smartphone o radiocomando

L’autonomia arriva a 19 minuti di volo, con una nuova batteria da 1606 mAh, mentre la memoria interna da 49GB permette di registrare senza scheda microSD. Rientrando nella classe EASA C0, può volare senza patentino, un dettaglio che abbassa drasticamente la barriera d’ingresso per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

Sconto del 46%: ecco quanto si risparmia su DJI Neo 2

Il prezzo di listino per la versione solo drone è di 239€, ma grazie all’offerta attuale su AliExpress si scende a 130€, con un risparmio di 109€ e uno sconto che si attesta intorno al 46%. Per attivarlo è sufficiente applicare uno di questi coupon in fase di checkout: TUTTOA25, ITAFF25 o ITD1125 (in caso di problemi, qui trovate una guida dedicata).

Chi paga con PayPal può ottenere uno sconto aggiuntivo, mentre iscrivendosi prima al TEAM CashBack di PrezziTech si guadagna un rimborso del 5% sull’acquisto, percentuale che può salire fino al 7% più aumentano gli iscritti. Un combo di sconti che rende questa configurazione particolarmente appetibile per chi vuole iniziare a volare senza spendere una cifra importante.

Per non perdere occasioni come questa, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove arrivano in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto.