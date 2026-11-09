Chip con Fusion Architecture, display da 1600 nit di picco e SSD che tocca i 14,5 GB/s in lettura e scrittura: MacBook Pro 14″ con M5 Pro porta sul mercato una combinazione di potenza e qualità costruttiva che raramente si trova in un singolo dispositivo. Il nuovo portatile Apple, annunciato lo scorso marzo, segna un primo calo di prezzo su Amazon dopo il lancio, portando il prezzo a una cifra più accessibile rispetto al listino iniziale. Vediamo come si comporta questo laptop professionale e quali sono i dettagli dell’offerta attuale.

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MacBook pro 14″: la potenza del chip m5 pro in un corpo compatto

Il punto di forza di questo MacBook Pro è senza dubbio il nuovo chip M5 Pro, progettato con una Fusion Architecture che unisce due die in un unico system-on-chip. La CPU arriva fino a 18 core (6 super core per prestazioni single-core e 12 core per carichi multithread), mentre la GPU conta fino a 20 core, ciascuno dotato di Neural Accelerator che porta le prestazioni AI a un livello quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, proposto anche come PROLED XDR nelle versioni di punta, offre una risoluzione nativa di 3024×1964 pixel, tecnologia ProMotion a refresh rate variabile e una luminosità di picco di 1600 nit. La gamma colore P3 e il True Tone completano un pannello pensato per chi lavora con contenuti creativi ad alta definizione.

Tra le altre specifiche di rilievo:

Memoria unificata fino a 64GB con banda fino a 307GB/s

con banda fino a 307GB/s Storage SSD da 1TB minimo , con velocità fino a 14,5 GB/s

, con velocità fino a 14,5 GB/s Connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 grazie al chip N1 progettato da Apple

e grazie al chip N1 progettato da Apple Tre porte Thunderbolt 5 , MagSafe 3, slot SDXC e HDMI

, MagSafe 3, slot SDXC e HDMI Batteria che copre un’intera giornata lavorativa

Il Neural Engine a 16 core gestisce i carichi di lavoro di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, una caratteristica che diventa sempre più centrale per professionisti che lavorano con editing video, grafica 3D e sviluppo software. Il case in alluminio, disponibile nei colori nero siderale e argento, mantiene dimensioni e peso sostanzialmente invariati rispetto alla generazione precedente, circa 1,60 kg.

Primo sconto per MacBook Pro M5 Pro: ecco quanto si risparmia

Il prezzo scende da 3399€ a 3177€, con un risparmio di 222€ e uno sconto di circa il 7%. Si tratta del primo calo di prezzo registrato su Amazon per questa configurazione da 24GB RAM e 1TB SSD, un’opportunità da considerare per chi segue da tempo il lancio di questo modello in attesa di un prezzo più vantaggioso. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con disponibilità immediata.

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