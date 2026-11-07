Un tempo di risposta di 0,03 ms e un refresh rate da 240Hz raramente si trovano a meno di 300 euro. MSI MAG 272QP QD-OLED X24 dimostra che la tecnologia QD-OLED può diventare accessibile senza rinunciare a nulla in termini di prestazioni. Il monitor coniuga neri perfetti, colori vividi e fluidità estrema, caratteristiche che fino a poco tempo fa erano riservate a modelli ben più costosi. Vediamo come questa offerta renda il tutto ancora più interessante.

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MSI MAG 272QP QD-OLED X24, il gaming che non concede riflessi

Pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione 2560 x 1440 (WQHD), questo monitor MSI punta tutto su reattività e qualità cromatica. Il tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) lo rende una scelta naturale per chi gioca a titoli competitivi dove ogni millisecondo conta, mentre il refresh rate di 240Hz garantisce una fluidità che difficilmente si trova in pannelli OLED di questa fascia.

Sul fronte colore, la copertura DCI-P3 al 99% e una precisione ΔE ≤ 2 permettono di ottenere immagini realistiche, supportate da un contrasto dichiarato di 1.500.000:1 e da una gestione dei 10 bit per 1,07 miliardi di colori. La certificazione VESA ClearMR 13000 conferma l’eccellente nitidezza nelle scene in movimento, un dettaglio da non sottovalutare per gli sparatutto più veloci.

Una specifica che merita attenzione particolare riguarda il sistema OLED Care 2.0, abbinato a graphene film e heatsink dedicati: questa combinazione riduce concretamente il rischio di burn-in, da sempre il tallone d’Achille dei pannelli OLED, grazie anche a un ciclo di refresh automatico ogni 24 ore.

Tra i punti di forza aggiuntivi troviamo:

Doppia porta HDMI 2.1 con supporto WQHD@240Hz, ideale per PS5 e Xbox Series X|S

con supporto WQHD@240Hz, ideale per PS5 e Xbox Series X|S DisplayPort 1.4a e connettore USB-C con alimentazione PD da 15W

e connettore con alimentazione PD da 15W Compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium

e Regolazioni complete in altezza, pivot, swivel e tilt

Tra i limiti segnaliamo una luminosità SDR di 200 nits, non elevatissima, l’assenza di hub KVM e la finitura glossy che in ambienti molto illuminati può generare riflessi. Nulla che comunque intacchi il valore complessivo del prodotto, soprattutto considerando il prezzo attuale.

Sconto del 26% su un monitor che gioca d’anticipo

Il prezzo originale di 389€ scende a 287,82€ su MediaWorld, con un risparmio di oltre 100 euro corrispondente a uno sconto del 26%. Una cifra che per un pannello QD-OLED con queste caratteristiche tecniche rappresenta davvero un prezzo minimo interessante. L’offerta è disponibile direttamente sul sito MediaWorld, con possibilità di applicare un ulteriore sconto automatico del 22% in carrello tramite carta MW Club, gratuita per chi non la possedesse ancora.

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