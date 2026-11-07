MediaWorld ha lanciato oggi la promo Singles Day, con sconti fino al 22% su tantissimi prodotti. Tra le offerte più interessanti (oltre a diversi smartphone Samsung si punta) spiccano due notebook Lenovo basati sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark, con un risparmio che tocca i 1.055 euro sul modello top di gamma. Yoga 9 2-in-1 e Yoga Pro 9n condividono lo stesso cuore tecnologico ma puntano a utenti diversi: il primo è un convertibile creativo, il secondo un notebook pensato per prestazioni pure. Entrambi sono disponibili a prezzi scontati rispetto al listino ufficiale.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Due interpretazioni della stessa piattaforma RTX Spark

Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 è un convertibile premium con display OLED da 16 pollici, risoluzione WQXGA+ 2880×1800, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità 1100 cd/m2 e certificazione DisplayHDR True Black 1000. La cerniera consente l’utilizzo in modalità tablet e tenda, con trackpad aptico compatibile con pennino per disegno e gestione documenti. Il cuore del dispositivo è il nuovo NVIDIA RTX Spark N1X, SoC Arm che integra CPU e GPU Blackwell in un unico chip, disponibile in versione 20-core/6144 CUDA core o 18-core/5120 CUDA core. La configurazione top offre fino a 64GB di RAM LPDDR5X-9400 e SSD da 2TB. La batteria da 99,9 Wh garantisce buona autonomia, mentre nei test indipendenti il raffreddamento risulta superiore rispetto ad altri laptop RTX Spark, a fronte di prestazioni leggermente inferiori nei benchmark di ray tracing.

Lenovo Yoga Pro 9n 15N1X11 abbandona il design convertibile per un formato clamshell tradizionale, con display OLED da 15,3 pollici e refresh rate fino a 165 Hz. Monta la stessa piattaforma RTX Spark N1X, disponibile nelle configurazioni 20-core/6144 CUDA core o 18-core/5120 CUDA core, con memoria fino a 64GB e storage SSD espandibile fino a due unità da 2TB. Il sistema audio a 6 altoparlanti supporta Dolby Atmos e Dolby Vision, mentre la connettività include Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, porta SD e doppia USB-C. In dotazione il pennino Yoga Pen Gen 2 e l’alimentatore da 140W. Le recensioni indipendenti confermano prestazioni GPU paragonabili a una RTX 5070, rendendolo adatto a editing video, rendering 3D e sviluppo di applicazioni AI.

Sconto del 22% su entrambe le configurazioni

Su MediaWorld entrambi i modelli registrano lo stesso taglio percentuale, pari al 22%, ma con risparmi assoluti differenti in base al posizionamento di prezzo.

Yoga 9 2-in-1, nella configurazione con 64GB di RAM e 1TB di SSD, passa da 4.799 euro a 3.743,22 euro, con un risparmio di 1.055,78 euro.

Yoga Pro 9n, nella versione con 32GB di RAM e 1TB di SSD, scende invece da 3.299 euro a 2.573,22 euro, con un risparmio di 725,78 euro.

Entrambe le offerte restano sensibilmente sotto il prezzo di listino ufficiale, confermando la stessa percentuale di sconto applicata su due fasce di prezzo distinte della gamma RTX Spark.

Per non perdere le migliori offerte tech è possibile seguire PrezziTech, mentre per errori di prezzo, coupon e sconti fuori dal comune il canale di riferimento è ErroriBomba.