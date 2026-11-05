A sei anni dal debutto di Quest 2, il visore che più di ogni altro ha portato la realtà virtuale senza fili nelle mani (o sulla testa) di milioni di persone, Meta ha messo nero su bianco il calendario del suo pensionamento, che riguarderà anche il più costoso e ambizioso Quest Pro.

I due visori smetteranno infatti di ricevere nuove funzioni nei primi mesi del 2027, mentre l’azienda di Mark Zuckerberg concentra gli sforzi su Quest 3 e Quest 3S e sui dispositivi in arrivo, a partire dal futuro Quest 4. Facciamo chiarezza su cosa cambia per chi ne possiede uno.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Le tappe dell’addio: da Horizon OS 2.13 allo stop alle nuove app

Il passaggio allo stato che Meta definisce end-of-feature, cioè la fine dello sviluppo di nuove funzionalità, partirà all’inizio del prossimo anno con Horizon OS 2.13, l’ultima versione del sistema operativo destinata a entrambi i visori. La distribuzione dell’aggiornamento comincerà a gennaio 2027 e si completerà entro marzo 2027, dopodiché l’interfaccia di Quest 2 e Quest Pro resterà così com’è, senza ulteriori novità.

Per inciso, già nelle ultime versioni di Horizon OS diverse funzioni erano arrivate soltanto su Quest 3 e 3S, segno che il distacco tra le generazioni era iniziato da tempo.

Questo non significa che i due visori resteranno senza assistenza dall’oggi al domani, perché Meta continuerà a distribuire patch di sicurezza e correzioni per i bug più gravi fino alla fine del 2027. Una scadenza ulteriore riguarda invece gli sviluppatori, che da dicembre 2027 non potranno più pubblicare nuove applicazioni compatibili con Quest 2 e Quest Pro; qualora uno studio decida di interrompere il supporto a un gioco già disponibile, sarà inoltre tenuto ad avvisare la community con almeno sei mesi di anticipo, così da dare tempo ai giocatori di organizzarsi.

Cosa possono ancora fare i possessori di Quest 2 e Quest Pro

La notizia più importante per chi possiede uno di questi visori è che la fine degli aggiornamenti non ne decreta lo spegnimento, dal momento che entrambi continueranno a funzionare regolarmente anche dopo marzo 2027.

Si potranno quindi continuare a usare i giochi già acquistati, partecipare alle partite multiplayer con il cross-play insieme ai possessori di visori più recenti e collegarsi al computer tramite Meta Quest Link per giocare ai titoli per PC VR, che per molti utenti di Quest 2 rappresentano ancora una parte importante dell’utilizzo.

Va detto che, con il passare dei mesi, il catalogo di nuove uscite disponibili si ridurrà progressivamente, e chi vorrà accedere alle novità software e ai giochi più recenti dovrà prima o poi valutare il passaggio a un modello più moderno.

Proprio sul fronte hardware Meta sta lavorando a una nuova generazione di visori, con un modello ultraleggero atteso secondo UploadVR nella prima metà del 2027 e un Quest 4 orientato al gaming che dovrebbe arrivare in un secondo momento, anche se l’azienda non ha ancora annunciato date ufficiali.

La decisione chiude in ogni caso un capitolo significativo per l’azienda, soprattutto per Quest 2, che dal 2020 ha venduto quasi 20 milioni di unità e ha reso la realtà virtuale standalone, cioè senza bisogno di un PC o di cavi, un prodotto alla portata del grande pubblico. Un percorso decisamente diverso da quello di Quest Pro, che puntava a un pubblico professionale con un prezzo molto più alto senza mai riuscire a ripetere lo stesso successo.

Sarà interessante vedere quanti sviluppatori continueranno a supportare attivamente i loro giochi sui due visori fino alla scadenza di dicembre 2027, ma chi li possiede ha comunque oltre un anno di margine per decidere il da farsi.