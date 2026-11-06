Anthropic continua ad ampliare le capacità di Claude e introduce una nuova funzionalità dedicata alla gestione delle finanze personali, si chiama Personal Finance e permette agli utenti di collegare i propri conti bancari e le carte di credito al chatbot, così da ottenere risposte dettagliate sulla propria situazione economica semplicemente ponendo domande in linguaggio naturale.

La novità, annunciata nelle scorse ore, arriva in versione beta negli Stati Uniti e si rivolge inizialmente agli abbonati ai piani Pro, Max e Ultra. Per svilupparla, Anthropic ha stretto una collaborazione con Plaid, servizio specializzato nel collegamento tra applicazioni e istituti finanziari, seguendo una strada simile a quella già intrapresa da OpenAI con ChatGPT Finances. La rete Plaid è collegata a oltre 12.000 istituti finanziari, comprese alcune delle principali banche statunitensi come Citi e Chase.

Come funziona Personal Finance di Claude

Una volta collegati i propri conti, gli utenti possono chiedere a Claude di analizzare entrate, uscite e movimenti bancari senza dover aprire manualmente diverse applicazioni e sommare ogni singola spesa. Il chatbot è in grado di raggruppare le transazioni per categoria, controllare i saldi e individuare eventuali anomalie, fornendo spiegazioni comprensibili anche quando si tratta di termini finanziari meno familiari.

Anthropic propone diversi esempi pratici per mostrare le potenzialità della funzionalità, si può chiedere, ad esempio, dove siano finiti i propri soldi durante il mese, quanto si stia spendendo per cibo e bevande oppure se le uscite siano aumentate rispetto ai periodi precedenti. Claude può anche individuare abbonamenti rinnovati, segnalare pagamenti in arrivo prima dello stipendio e calcolare quanto denaro dovrebbe rimanere sul conto dopo aver coperto le spese previste.

Non mancano strumenti per individuare situazioni potenzialmente problematiche, come doppi addebiti, commissioni inattese e bollette che aumentano progressivamente. È inoltre possibile chiedere spiegazioni su concetti come il TAEG e ottenere un calcolo degli interessi effettivamente pagati durante l’anno.

L’esperienza non si limita alle risposte testuali, Claude può anche creare grafici settimanali delle spese, calendari delle scadenze e dashboard personalizzate, modificabili successivamente in base alle proprie esigenze.

Per iniziare basta individuare la voce Personal Finance nella barra laterale di Claude, aprirla e collegare uno dei propri conti bancari. A quel punto si può già porre una domanda, ad esempio per capire quanto si potrebbe risparmiare ogni mese oppure se ci si può permettere un viaggio nei mesi successivi.

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Sicurezza, privacy e differenze rispetto a ChatGPT

Uno degli aspetti su cui Anthropic insiste maggiormente riguarda la sicurezza dei dati finanziari. L’accesso ai conti è esclusivamente in lettura, Claude può consultare le informazioni disponibili, ma non può spostare denaro, effettuare operazioni, gestire pagamenti o investire al posto dell’utente.

Il collegamento avviene attraverso Plaid, dopo aver effettuato l’accesso alla propria banca e autorizzato la condivisione dei dati. Claude non richiede né visualizza direttamente le password bancarie, le informazioni accessibili comprendono il nome dell’istituto, i conti collegati, la relativa tipologia, le ultime quattro cifre, i saldi, i limiti di credito e le transazioni degli ultimi due anni. Naturalmente, è possibile scollegare un conto in qualsiasi momento.

C’è poi un altro elemento interessante, soprattutto considerando il confronto con la proposta di OpenAI: Anthropic assicura che le conversazioni effettuate all’interno dell’hub Personal Finance non vengono utilizzate per addestrare i propri modelli. Per le informazioni condivise nelle altre conversazioni con Claude continuano invece a valere le normali impostazioni sulla privacy dell’account.

La differenza rispetto a ChatGPT Finance è piuttosto significativa, OpenAI applica all’esperienza finanziaria le impostazioni di controllo dei dati già presenti in ChatGPT: questo significa che, se l’utente non le modifica, le conversazioni possono essere utilizzate per l’addestramento dei modelli. Anthropic, invece, esclude esplicitamente questo utilizzo per le conversazioni all’interno della sezione dedicata alle finanze personali.

Un’altra distinzione riguarda la pubblicità, Anthropic sottolinea che la sua funzionalità non contiene annunci pubblicitari né raccomandazioni sponsorizzate e non propone prodotti finanziari proprietari, come carte di credito, prestiti o conti di risparmio. Una presa di posizione con cui l’azienda vuole differenziare il proprio approccio da quello di OpenAI, mettendo in evidenza la volontà di fornire risposte dirette alle domande degli utenti senza affiancarle a proposte commerciali.

Resta comunque un’importante precisazione, Personal Finance non è stata progettata per fornire consulenza sugli investimenti e Claude può commettere errori nell’interpretazione delle informazioni; Anthropic invita quindi gli utenti a verificare i dati più importanti con la propria banca e a controllare le singole transazioni quando necessario.

Per il futuro, l’azienda sta valutando anche una possibile collaborazione con professionisti qualificati e società finanziarie regolamentate, con l’obbiettivo di affiancare Claude a figure specializzate nelle decisioni economiche più importanti. Per ora non sono stati forniti dettagli concreti su come potrebbe funzionare questa integrazione, ma Anthropic ha già invitato banche e gestori patrimoniali interessati a contribuire allo sviluppo del progetto.

La distribuzione beta è partita negli Stati Uniti per gli abbonati Pro, Max e Ultra e, almeno per il momento, non sono state comunicate informazioni su un eventuale arrivo della funzionalità in altri mercati, Italia compresa.