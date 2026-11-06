Perché spendere 239€ per un drone selfie quando DJI Neo 2 arriva a soli 125€? Il mini drone più compatto della gamma DJI, lanciato appena a novembre 2025, taglia il prezzo di quasi la metà grazie a un’offerta su AliExpress che include rilevamento ostacoli omnidirezionale, video 4K/60fps e garanzia di 2 anni. Un drone pensato per principianti e content creator che vogliono riprese automatiche senza impazzire con i comandi, ora a un prezzo decisamente più accessibile. Vediamo come approfittarne.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

DJI Neo 2, il selfie drone che pesa 151 grammi e vede a 360°

DJI Neo 2 è l’evoluzione del primo Neo e porta in dote un sistema di rilevamento ostacoli omnidirezionale assistito da sensore LiDAR frontale, una rarità per droni di questa fascia di prezzo. Il drone pesa appena 151 grammi, rientrando nella classe C0 che non richiede patentino per il volo, e può decollare direttamente dal palmo della mano grazie al controllo gestuale.

Dal punto di vista dell’imaging, monta un sensore CMOS da 1/2 pollice con 12 MP e obiettivo ultragrandangolare da 120° f/2.2, capace di registrare video fino a 4K/60fps grazie al nuovo gimbal meccanico a 2 assi con sistema RockSteady, un netto passo avanti rispetto al singolo asse del modello precedente. Le riprese vengono salvate su 49 GB di storage interno, più del doppio rispetto ai 20-22 GB del primo Neo, anche se manca il supporto per schede microSD.

L’autonomia si attesta sui 19 minuti dichiarati (circa 14 nell’uso reale) grazie alla batteria da 1606 mAh, mentre il sistema di trasmissione O4 garantisce una portata fino a 6 km con il ricetrasmettitore digitale installato. Tra le funzionalità intelligenti spiccano:

Controllo gestuale e riconoscimento vocale

ActiveTrack per tracciamento automatico del soggetto

Modalità SelfieShot per foto e video di gruppo

Atterraggio autonomo anche tra ostacoli come rami o palme

Il drone resiste a venti fino a 10,7 m/s e raggiunge una velocità massima di 12 m/s (16 m/s in modalità sport), risultando ideale per chi pratica sci, escursionismo o ciclismo e vuole documentare le proprie avventure senza pilotare manualmente.

Sconto del 47% su DJI Neo 2, minimo storico su AliExpress

Il prezzo consigliato di DJI Neo 2 in Italia parte da 239€ per la versione solo drone, ma grazie a questa offerta su AliExpress il prezzo scende a 125€, con uno sconto del 47% che corrisponde a un risparmio di oltre 114€. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai visti per questo drone, uscito sul mercato da pochissimo tempo.

L’offerta prevede stock UE originale con garanzia di 2 anni, elemento importante per chi acquista su piattaforme come AliExpress. Per massimizzare il risparmio, usate i coupon TUTTOA25, ITAFF25 o ITD1125 in fase di checkout (se non funzionano, consultate questa guida), e aggiungete uno sconto extra pagando con PayPal. Non dimenticate inoltre di unirvi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto per ottenere un rimborso che parte dal 5% e può salire fino al 7%.

Per non perdere altre occasioni come questa su droni e tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere le migliori offerte in tempo reale, e al canale ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti pazzeschi su qualsiasi prodotto.