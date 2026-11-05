Apple ha rinnovato il suo notebook più amato con un chip che promette un salto generazionale nell’intelligenza artificiale, mantenendo intatto il design che ha fatto innamorare milioni di utenti dal 2022. MacBook Air 13″ con chip M5 arriva ora in una configurazione di punta con GPU a 10 core, 24GB di memoria unificata e 512GB di SSD, nella elegante colorazione Mezzanotte. Un pacchetto hardware pensato per chi non si accontenta della versione base e cerca potenza extra per un uso più intensivo. Vediamo come tutto questo si traduce in un’offerta concreta disponibile da Unieuro.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

MacBook Air M5: potenza AI e connettività da record

Il cuore pulsante di questo notebook è il nuovo chip Apple M5, dotato di CPU a 10 core (4 super core e 6 core ad efficienza energetica) abbinata a una GPU a 10 core con Neural Accelerators integrati in ogni singolo core. Questa architettura permette prestazioni fino a 4 volte più veloci nelle attività di intelligenza artificiale rispetto al modello M4, un dato che fa la differenza per chi utilizza quotidianamente strumenti di Apple Intelligence.

Tra le specifiche che contraddistinguono questa configurazione:

24GB di memoria unificata , il doppio rispetto alla base da 16GB

, il doppio rispetto alla base da 16GB 512GB di SSD per archiviazione veloce e capiente

per archiviazione veloce e capiente Banda di memoria di 153GB/s , con un incremento del 28% rispetto alla generazione precedente

, con un incremento del 28% rispetto alla generazione precedente Display Liquid Retina da 13,6″ con risoluzione 2560×1664 pixel e 500 nit di luminosità

con risoluzione 2560×1664 pixel e 500 nit di luminosità Chip proprietario Apple N1 per connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 , una novità assoluta per la gamma Air

per connettività e , una novità assoluta per la gamma Air Due porte Thunderbolt 4 , MagSafe 3 e jack cuffie da 3,5mm

, MagSafe 3 e jack cuffie da 3,5mm Autonomia fino a 18 ore di streaming video

La fotocamera Center Stage da 12MP con Desk View completa un pacchetto hardware pensato per chi lavora in mobilità ma non vuole rinunciare a qualità e prestazioni, il tutto racchiuso in un corpo di soli 1,24 kg.

Sconto e prezzo: l’offerta Unieuro su MacBook Air M5

Passando ai numeri, questa configurazione di MacBook Air 13″ con M5, GPU 10-core, 24GB RAM e 512GB SSD è proposta da Unieuro a 1.399,00€, rispetto al prezzo consigliato di 1.669,00€. Si tratta di uno sconto di circa il 16%, pari a un risparmio di 270€. Un’opportunità interessante per chi punta alla configurazione superiore del nuovo Air senza spendere il prezzo pieno, considerando che si tratta di un modello appena lanciato sul mercato a inizio marzo 2026.

Per non perdere le prossime occasioni sui prodotti Apple e sulla tecnologia in generale, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per chi cerca errori di prezzo ed sconti fuori scala su qualsiasi categoria di prodotto esiste ErroriBomba.