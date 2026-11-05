Il Bluetooth si prepara a compiere un importante passo avanti sul fronte delle prestazioni, con un aggiornamento destinato a migliorare la velocità di trasferimento dati, l’efficienza energetica e l’affidabilità delle connessioni wireless. Il Bluertooth Special Intrest Group (SIG) ha annunciato nelle ultime ore l’adozione ufficiale di Bluetooth High Data Troughput (HDT), una nuova funzionalità opzionale inclusa nel Bluetooth Core 7.0 che apre la strada a esperienze wireless più avanzate.

La novità più rilevante riguarda la velocità massima di trasferimento dati, che passa dagli attuali 2 Mbps del Bluetooth LE 2M PHY a 7,5 Mbps, arrivando quindi a essere quasi quattro volte superiore. Un cambiamento che potrebbe avere conseguenze interessanti soprattutto per il settore dell’audio wireless, ma anche per smartwatch, dispositivi indossabili, prodotti per la smart home e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

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Bluetooth HDT aumenta la velocità e migliora l’efficienza energetica

Alla base di Bluetooth High Data Troughput troviamo una nuova Physical Layer (PHY), accompagnata da schemi di modulazione più robusti che permettono ai dispositivi Bluetooth LE di comunicare in maniera più efficiente e trasportare una quantità maggiore di informazioni attraverso la connessione wireless.

L’incremento della velocità di trasferimento non rappresenta, tuttavia, l’unico vantaggio introdotto dal nuovo standard. Il Bluetooth SIG ha individuato quattro aree nelle quali HDT promette di migliorare sensibilmente le prestazioni della tecnologia.

La prima riguarda ovviamente la velocità di trasferimento dati, che consentirà di spostare una quantità maggiore di informazioni nello stesso intervallo di tempo, riducendo i tempi necessari per sincronizzazioni, trasferimenti di file e altre operazioni quotidiane.

Il secondo aspetto è rappresentato dalla maggiore capacità, resa possibile da un miglioramento dell’efficienza spettrale; in sostanza, Bluetooth HDT permette di sfruttare meglio le risorse wireless disponibili, aprendo la strada ad applicazioni sempre più sofisticate e caratterizzate da un volume maggiore di dati da trasmettere.

Non meno importante è l’efficienza energetica. Trasferendo più informazioni in meno tempo, i dispositivi possono ridurre il periodo durante il quale il modulo radio rimane attivo, tornando più rapidamente a stadi a basso consumo. Questo dovrebbe contribuire a migliorare l’autonomia senza rinunciare alle prestazioni.

Infine, il nuovo standard punta a garantire una maggiore affidabilità, migliorando la robustezza e la resilienza delle comunicazioni Bluetooth anche in ambienti più impegnativi, dove mantenere prestazioni wireless costanti può risultare più complicato.

Audio wireless, smartwatch e dispositivi AI: cosa cambia con Bluetooth HDT

La prima applicazione di punta di Bluetooth High Data Throughput sarà rappresentata dall’audio wireless premium, con uno standard che, secondo il Bluetooth SIG, arriverà nel 2027. L’aumento della velocità di trasferimento dati dovrebbe infatti consentire di supportare audio lossless e ad alta risoluzione, senza dover ricorrere necessariamente a soluzioni wireless proprietarie.

Le possibilità non si limitano alla qualità audio: Bluetooth HDT dovrebbe fornire anche lo sviluppo di audio surround multicanale e audio spaziale, contribuendo a rendere più evolute le esperienze di ascolto attraverso cuffie e auricolari compatibili.

I benefici potrebbero interessare anche altri dispositivi, gli smartwatch, per esempio, potranno sincronizzare più rapidamente con lo smartphone grandi quantità di dati relativi ad allenamenti, attività fisica e sensori, riducendo i tempi di trasferimento e l’impatto sui consumi; un vantaggio che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per chi utilizza dispositivi indossabili ricchi di funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e del fitness.

Anche il mondo della realtà estesa (XR) e dell’informatica spaziale potrebbe beneficiare delle nuove prestazioni. Una connessione Bluetooth più veloce ed efficiente permetterebbe interazioni più reattive e scambi di dati più complessi tra dispositivi, contribuendo a migliorare alcune esperienze senza dover necessariamente ricorrere al Wi-Fi.

Un altro ambito potenzialmente interessato è quello dei dispositivi basati sull’intelligenza artificiale. Con una quantità crescente di informazioni elaborate direttamente sui dispositivi, Bluetooth HDT potrebbe facilitare lo scambio di dati con smartphone e altri prodotti incaricati di gestire le operazioni più impegnative, aprendo nuove possibilità per accessori IA sempre più compatti e intelligenti.

Non mancano, infine, le applicazioni commerciali e industriali, dove la maggiore capacità e affidabilità potrebbero favorire sistemi di automazione, monitoraggio e gestione operativa più evoluti. Anche i dispositivi smart home e le periferiche di uso quotidiano potrebbero beneficiare di trasferimenti più rapidi, per esempio durante gli aggiornamenti firmware, che potrebbero diventare molto meno invasivi.

Quando arriverà Bluetooth HDT?

Bluetooth High Data Throughput è stato adottato ufficialmente come funzionalità opzionale del Bluetooth Core 7.0. Questo significa che non tutti i dispositivi Bluetooth dovranno necessariamente supportarlo: la sua implementazione dipenderà dai produttori e dalle caratteristiche dei singoli prodotti.

Per quanto riguarda le prime applicazioni concrete, secondo il Bluetooth SIG, lo standard per l’audio wireless premium arriverà nel 2027, mentre i primi dispositivi compatibili dovrebbero comparire nello stesso anno, sarà quindi necessario attendere ancora qualche mese prima di poter valutare sul campo i vantaggi della nuova tecnologia.

Nel frattempo, Bluetooth HDT rappresenta un’evoluzione significativa per uno standard che continua a essere alla base di miliardi di dispositivi in tutto il mondo. L’obiettivo non è soltanto aumentare la velocità di trasferimento, ma creare le condizioni per un ecosistema wireless capace di sostenere applicazioni sempre più complesse, mantenendo al tempo stesso consumi contenuti e connessioni affidabili.