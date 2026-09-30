TRIBIT lancia StormBox Max, una nuova cassa portatile Bluetooth progettata per offrire un suono ampio e ricco sia in casa sia in movimento, anche a 360 gradi. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche, il prezzo di vendita e dove acquistarla, visto che risulta già disponibile nel momento in cui scriviamo.

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TRIBIT StormBox Max al debutto con XBass 2.0, IP68 e doppia batteria

TRIBIT punta a rendere l’audio di alta qualità accessibile a tutti, e anche con StormBox Max sembra avere questa intenzione. Il nuovo altoparlante Bluetooth portatile offre una potenza totale di 60 W racchiusa in un design compatto: combina un woofer da 30 W con quattro tweeter a cupola in seta da 7,5 W, che promettono un audio potente e avvolgente, che si tratti di fare da colonna sonora a una festa in giardino, a un weekend fuori porta, a una giornata in spiaggia o quant’altro.

Il nuovo modello è dotato di XBass 2.0, con una manopola dedicata alla regolazione dei bassi (±5 livelli). Gli utenti possono regolare le basse frequenze in base al brano, all’ambiente e alle proprie preferenze. Il pulsante EQ aggiuntivo semplifica il passaggio tra le modalità TRIBIT Signature e Outdoor, mentre ulteriori opzioni di personalizzazione del suono sono disponibili tramite l’app ufficiale TRIBIT, scaricabile gratuitamente dal Google Play Store o dall’App Store.

L’altoparlante StormBox Max è progettato per offrire bassi profondi, voci nitide e alti dettagliati in un’ampia gamma di generi musicali, con un intervallo di risposta in frequenza di 53 Hz – 20 kHz. È progettato per andare (anche) oltre la soglia di casa, risultando ideale per le avventure all’aria aperta, le feste in piscina o quant’altro, grazie alla certificazione IP68 che lo rende resistente ad acqua e polvere. L’intento di TRIBIT è quello di combinare un prodotto dalle potenti prestazioni e che al contempo risulti facile da trasportare: l’altoparlante pesa infatti 1,184 kg, misura 203 x 109 x 109 mm e integra una pratica maniglia in silicone.

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Supporta la connettività Bluetooth 6.0 con una portata fino a 45 metri, e viene data la possibilità di collegare due diffusori tramite accoppiamento TWS per creare canali stereo. Supporta anche Auracast, consentendo di collegare oltre 100 diffusori compatibili per un audio sincronizzato. StormBox Max supporta i codec AAC e SBC, e i protocolli A2DP, AVRCP, HFP e HSP, mentre la funzione vivavoce integrata per le chiamate aggiunge ulteriore versatilità all’uso quotidiano.

A livello di autonomia, la cassa Bluetooth integra due batterie da 5000 mAh che promettono fino a 20 ore di utilizzo musicale, raggiungibili con l’equalizzatore predefinito e il 50% del volume. La ricarica avviene tramite la porta USB-C in circa quattro ore (5V/3A), ma la stessa porta supporta anche l’uscita a 5V/1A per alimentare altri dispositivi. Dopo 15 minuti di inattività, entra in gioco lo spegnimento automatico, utile per evitare sprechi.

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Prezzo e disponibilità della nuova cassa Bluetooth

TRIBIT StormBox Max è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 119,99 euro. Potete acquistare la nuova cassa Bluetooth su Amazon e sul sito ufficiale: fino al 4 ottobre, sul sito è attivo uno sconto di lancio del 30% per gli iscritti, che porta la cifra a 83,99 euro.