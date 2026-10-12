CMF non vende più solo smartphone, cuffie e smartwatch. Il sub-brand di Nothing ha presentato oggi la sua prima linea di speaker Bluetooth portatili. Si chiama CMF Speaker Series e comprende due modelli, Speaker S e Speaker M.

Il progetto punta su tre elementi: un design geometrico riconoscibile, un suono equilibrato e una dotazione pensata per l’uso di tutti i giorni. Le specifiche sono più ricche di quanto ci si aspetterebbe da prodotti con questi prezzi.

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Due taglie, due modi di usarli

Speaker S è il modello compatto. Ha una forma verticale che entra senza problemi in una borsa. Si può anche agganciare a uno zaino o a una tracolla con il moschettone, grazie all’attacco integrato. È pensato per chi ascolta musica in giro, anche all’aperto.

Speaker M ha lo stesso design ma più grande. CMF lo immagina al centro di una stanza, su una scrivania o in un momento di ascolto con amici. La maniglia integrata permette di spostarlo facilmente, ma resta adatto anche a una mensola.

La personalizzazione è uno dei punti più curiosi. Entrambi arrivano in quattro colori: White, Dark Grey, Orange e Turquoise. I pannelli frontali e le manopole sono intercambiabili. CMF supporta anche design personalizzati, purché in formati standard stampabili in 3D.

Audio: cosa c’è dentro

Speaker S usa un driver full-range da 45 mm con tuning personalizzato e due radiatori passivi. Eroga fino a 10W RMS su una gamma da 70 Hz a 20 kHz.

Speaker M ha una struttura più ambiziosa. Ha due driver in cassa chiusa: un woofer da 25 W e un tweeter da 10 W. La potenza totale è di 35 W RMS, con risposta da 60 Hz a 20 kHz. CMF promette bassi più profondi, alti più nitidi e una separazione migliore tra voci e strumenti.

Su entrambi lavora l’algoritmo Adaptive Tuning, integrato nell’hardware. Analizza continuamente ciò che viene riprodotto e regola in tempo reale uscita ed equalizzazione, senza bisogno dell’app. Ci sono poi due funzioni dedicate:

Ultra Bass , che rinforza le basse frequenze in modo controllato.

, che rinforza le basse frequenze in modo controllato. Wide Soundstage, che allarga la scena sonora anche con un solo speaker.

Chi vuole intervenire a mano può usare l’app Nothing X, che offre quattro preset Custom EQ: Balanced, More Bass, More Treble e Voice.

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Stereo e Party Mode

Con due speaker identici, cioè due S o due M, si può creare una vera coppia stereo con canale sinistro e destro grazie a Stereo Mode. Party Mode si basa invece su Auracast e sincronizza la riproduzione su due o più speaker compatibili. CMF precisa che funziona anche con alcuni modelli di altri marchi. Questo rende il sistema meno chiuso del solito.

Il Bluetooth è di versione 6.0. L’abbinamento è rapido grazie a NFC tap-to-pair, Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair. La connessione a due dispositivi permette di tenere collegati, per esempio, smartphone e laptop e di passare dall’uno all’altro senza ripetere il pairing.

C’è anche l’ingresso audio via USB-C, con riproduzione digitale plug-and-play a bassa latenza. È utile per musica, film e gaming. Con Auto Wake Up, se lo speaker è collegato all’alimentazione esterna, va in standby e si riattiva da solo quando si riconnette un dispositivo già associato. I controlli sono fisici. Una manopola gestisce riproduzione, cambio traccia, volume e Ultra Bass. Pulsanti dedicati comandano accensione, pairing Bluetooth e Auracast.

La certificazione IP68 protegge da polvere e acqua. Gli speaker reggono l’immersione fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. L’autonomia arriva a 18 ore al 50% del volume con Ultra Bass attivo. Dieci minuti di ricarica bastano per circa un’ora di ascolto.

Prezzi e disponibilità

Modello Prezzo Colori CMF Speaker S 59 € White, Dark Grey, Orange, Turquoise CMF Speaker M 99 € White, Dark Grey, Orange, Turquoise

Entrambi sono in vendita da oggi su nothing.tech e presso rivenditori selezionati