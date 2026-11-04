Apple potrebbe prepararsi a rinnovare la propria gamma di smartphone con una strategia che punta su aggiornamenti mirati, senza necessariamente stravolgere il design e le caratteristiche dei modelli più accessibili. Le ultime indiscrezioni riguardano iPhone 18 e iPhone 18e, due dispositivi attesi nel corso del 2027 che potrebbero condividere parte delle novità hardware, pur mantenendo differenze importanti sul fronte delle funzionalità.

Da una parte, il modello standard potrebbe beneficiare di una maggiore autonomia e di un prezzo di listino superiore rispetto al predecessore. Dall’altra, iPhone 18e sembra destinato a concentrarsi soprattutto sul rinnovamento del processore, con poche modifiche sostanziali rispetto all’attuale generazione. Come sempre quando si parla di indiscrezioni, è bene ricordare che le informazioni disponibili non rappresentano ancora conferme ufficiali da parte di Apple.

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iPhone 18 potrebbe avere una batteria più duratura e costare di più

A fornire nuove anticipazioni sul prossimo iPhone 18 è Digitral Chat Station, informatore cinese che nel tempo ha pubblicato diverse indiscrezioni poi rilevatesi attendibili. Il leaker ha condiviso su weibo un elenco di specifiche del dispositivo, riprendendo in buona parte informazioni già circolate in precedenza, ma aggiungendo un dettaglio interessante relativo alla batteria.

Stando a quanto riportato, lo smartphone dovrebbe mantenere un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, accompagnato dalla Dynamic Island nella sua configurazione standard, senza adottare la presunta versione più compatta. Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il nuovo chip A20 realizzato con processo produttivo a 2 nm, mentre per la sicurezza dovrebbe essere presente il Face ID.

Il comparto fotografico dovrebbe invece continuare a puntare su una configurazione a doppia fotocamera posteriore, entrambe con sensori da 48 MP. Tra le novità segnalate compare anche un miglioramento della durata della batteria, che potrebbe tradursi in una maggiore autonomia rispetto a quella dell’iPhone 17.

Non sono stati forniti numeri precisi sulla capacità della batteria e, di conseguenza, non è possibile stabilire quanto potrebbe aumentare. Digital Chat Station non chiarisce se il miglioramento deriverà da una batteria più capiente o da altri interventi sull’efficienza del dispositivo, quindi il dato potrebbe anche essere una semplice supposizione.

L’ipotesi di un’autonomia superiore appare comunque plausibile, considerando che Apple ha generalmente incrementato la capacità delle batterie nel corso degli anni, per esempio, anche il recente iPhone 18 Pro ha beneficiato di un aumento della capacità. Con iPhone 17, invece, una parte del miglioramento era legata all’eliminazione dello slot per la SIM fisica, che aveva permesso di recuperare spazio interno: un vantaggio che non sarebbe necessariamente replicabile allo stesso modo.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il prezzo, secondo Digital Chat Station, iPhone 18 potrebbe costare più del modello attuale, in linea con le aspettative di ulteriori rincari nella gamma Apple. Anche in questo caso non ci sono cifre ufficiali, quindi è prematuro parlare di un aumento certo o quantificarne l’entità.

La fonte si aspetta inoltre vendite particolarmente positive per il dispositivo, ma non sembrerebbe basare questa previsione su informazioni concrete relative agli ordini o alla produzione. Si tratta quindi di una valutazione da prendere con cautela, in attesa di indicazioni più solide.

iPhone 18e punterà soprattutto sul chip, poche novità in vista

Le indiscrezioni relative al modello più economico della famiglia arrivano invece da Fixed Focus Digital, altro leaker attivo su weibo, secondo cui iPhone 18e dovrebbe concentrarsi principalmente sull’aggiornamento del processore. Al momento, infatti, la fonte afferma di poter indicare soltanto l’arrivo di un nuovo chip, ridimensionando le aspettative su ulteriori cambiamenti significativi.

Il riferimento è interessante anche alla luce delle precedenti previsioni dello stesso informatore, che aveva anticipato correttamente la presenza del notch su iPhone 17e, contrariamente a quanto sostenuto da altre indiscrezioni che ipotizzavano l’introduzione della Dynamic Island. Questo precedente potrebbe suggerire che anche il prossimo modello economico continuerà a utilizzare il notch, sebbene Fixed Focus Digital non abbia confermato esplicitamente questa caratteristica per iPhone 18e.

A delineare un quadro più completo ci pensa Digital Chat Station, che in una precedente indiscrezione aveva indicato alcune delle possibili specifiche del dispositivo. iPhone 18e dovrebbe integrare il chip A20, un display OLED da circa 6,12 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una singola fotocamera posteriore da 48 MP. Non è escluso, inoltre, un aggiornamento della fotocamera frontale.

Il nuovo processore dovrebbe essere strettamente imparentato con l’A20 Pro che troviamo su iPhone 18 Pro e iPhone Duo, ma potrebbe differenziarsi per la presenza di un core GPU in meno, seguendo una strategia già adottata da Apple con la generazione precedente.

Per quanto riguarda il debutto, le indiscrezioni indicano la primavera del 2027 come possibile finestra di lancio per iPhone 18e, iPhone 18 standard e iPhone Air 2.

In attesa di conferme ufficiali, il quadro che emerge è quello di una generazione di iPhone orientata soprattutto all’evoluzione interna: più autonomia e un possibile rincaro per il modello standard, mentre iPhone 18e potrebbe mantenere gran parte delle caratteristiche del predecessore, limitando le novità principalmente al nuovo chip.