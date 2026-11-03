Le lancette segnano le 9:00 e scatta puntualissimo lo sblocco mattutino dei coupon PayPal da 10€ e 20€ su AliExpress. Per inaugurare al meglio la finestra di sconti del Single’s Day, abbiamo messo sotto la lente d’ingrandimento il settore delle due ruote: una rassegna completa dedicata alle migliori e-bike in promozione con spedizione rapida dai magazzini europei. L’ampiezza delle offerte copre qualsiasi esigenza di mobilità urbana ed extraurbana: dalle city bike pieghevoli super compatte sotto la soglia dei 400€ fino ai modelli d’élite con telaio in carbonio, propulsori centrali Bafang e sensori di coppia avanzati sopra i 1000€. Ricordiamo che la quota giornaliera di extra sconto PayPal è contingentata e si somma all’effetto dei codici sconto dell’evento. Analizziamo nel dettaglio le sei biciclette elettriche più vantaggiose di questa tornata.

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Sconti PayPal: Il Calendario Completo e la Guida ai Coupon

Ecco lo scadenzario ufficiale per non farsi cogliere impreparati durante tutta la durata dell’evento AliExpress:

Fase 1 (Dal 03/11 al 10/11): Sblocco giornaliero alle ore 9:00 per i coupon PayPal da 10€ e 20€.

Sblocco giornaliero alle ore 9:00 per i coupon PayPal da 10€ e 20€. La Notte Clou (Mezzanotte dell’11/11): Ripristino totale di tutti i tagli promozionali, compreso il maxi sconto da 45€.

Ripristino totale di tutti i tagli promozionali, compreso il maxi sconto da 45€. Fase 2 (Dal 12/11 al 18/11): Secondo giro di restock quotidiano alle 9:00 per le soglie da 10€ e 20€.

Secondo giro di restock quotidiano alle 9:00 per le soglie da 10€ e 20€. Soglie di Spesa Extra Sconto PayPal (Visibili al Checkout): -10€ su carrello minimo di 99€ -20€ su carrello minimo di 199€ -45€ su carrello minimo di 299€



Elenco Integrale dei Promo Code Single’s Day:

TUTTOA3 / ITAFF03 / ITD1103 — 3€ su spesa minima di 18€

/ / — 3€ su spesa minima di 18€ TUTTOA6 / ITAFF06 / ITD1106 — 6€ su spesa minima di 39€

/ / — 6€ su spesa minima di 39€ TUTTOA14 / ITAFF14 / ITD1114 — 14€ su spesa minima di 79€

/ / — 14€ su spesa minima di 79€ TUTTOA25 / ITAFF25 / ITD1125 — 25€ su spesa minima di 149€

/ / — 25€ su spesa minima di 149€ TUTTOA45 / ITAFF45 / ITD1145 — 45€ su spesa minima di 259€

/ / — 45€ su spesa minima di 259€ TUTTOA60 / ITAFF60 / ITD1160 — 60€ su spesa minima di 349€

/ / — 60€ su spesa minima di 349€ TUTTOA80 / ITAFF80 / ITD1180 — 80€ su spesa minima di 469€

/ / — 80€ su spesa minima di 469€ ITD11100 — 100€ su spesa minima di 500€

— 100€ su spesa minima di 500€ ITD11120 — 120€ su spesa minima di 600€

In caso di indisponibilità del voucher indicato nella scheda, scalate verso il taglio inferiore: la spesa finale aumenterà di pochissimo, preservando l’ottima qualità dell’offerta. Il quadro generale aggiornato è consultabile qui: https://t.me/prezzitech/45785.

Pendolarismo Urbano ed Economia: HillMiles under 450€

La gamma HillMiles domina la prima fascia di prezzo assicurando mezzi strutturati per la quotidianità cittadina e la massima semplicità di trasporto:

HillMiles MilePort Pieghevole (396,00€ con Coupon ITD1180 / ITAFF80 + PayPal): Un vero punto di riferimento per chi cerca praticità. Il sistema di piegatura rapida permette di caricarla in bagagliaio o sui mezzi pubblici. Pur rinunciando al sensore di coppia per contenere i costi, offre un’ottima autonomia e il totale rispetto delle normative stradali italiane.

Un vero punto di riferimento per chi cerca praticità. Il sistema di piegatura rapida permette di caricarla in bagagliaio o sui mezzi pubblici. Pur rinunciando al sensore di coppia per contenere i costi, offre un’ottima autonomia e il totale rispetto delle normative stradali italiane. HillMiles MileCity 1 Step-Through 26″ (427,00€ con Coupon ITD1100 + PayPal): La classica bici da città con scavalco basso per una salita in sella agevole, spedita direttamente dall’Italia. Monta un motore da 250W (25 km/h di velocità massima), pacco batteria da 36V 13Ah per coprire fino a 120 km in pedalata assistita, cambio Shimano a 7 marce e freni a disco anteriori e posteriori.

Affidabilità e Tecnologia Meccanica: Motori Bafang e Sensori di Coppia

Salendo di fascia si accede a propulsori centrali e componenti di derivazione classica che innalzano il comfort di guida e l’efficienza sui percorsi misti:

1. Varstrom E-Bike 700C con Bafang M200 (624,00€ con Coupon ITD11120 + PayPal)

Spedita dai magazzini europei nelle varianti a tubo alto e Step-Through. La vera gemma hardware è il motore centrale Bafang M200, rinomato per l’erogazione fluida e naturale della spinta. Le ruote da 700C e la geometria bilanciata la rendono una soluzione versatile per ciclisti di diverse stature.

2. ONESPORTS WT05 e TTGO S6 con Sensore di Coppia (da 726,00€)

Per chi cerca una risposta immediata alla pressione sui pedali, la TTGO S6 a 869,00€ (dalla Polonia) offre un sensore di coppia integrato, freni a disco idraulici e gruppo trasmissione Shimano. La ONESPORTS WT05 a 726,00€ rappresenta la sua alternativa diretta, caratterizzata da linee più filanti e finiture estetiche di livello superiore.

Ingegneria Premium: MIHOGO Air 2.0 in Fibra di Carbonio (1.110€)

Il vertice tecnologico della rassegna è occupato da un progetto pensato per chi non vuole passare inosservato e cerca autonomia record:

MIHOGO Air 2.0 (1.110,00€ con Coupon ITD11120 + PayPal): Unisce la leggerezza del telaio in fibra di carbonio all’impronta a terra delle ruote semi-fat da 26 pollici. Dispone di un doppio modulo batteria per ben 920 Wh complessivi (2×460 Wh), impianto d’illuminazione integrato e massima agilità. (Nota: per la circolazione su strada pubblica in Italia è necessario scollegare l’acceleratore manuale).

Riepilogo Offerte E-Bike Single’s Day su AliExpress

Di seguito i link diretti per applicare i codici promozionali, riscattare lo sconto PayPal e completare l’acquisto al prezzo minimo.

📌 Bicicletta Elettrica Pieghevole HillMiles MilePort

💰 396.00€

✂️ Coupon: TUTTOA80 / ITAFF80 / ITD1180 + Sconto PayPal

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bide

📌 HillMiles MileCity 1 Bicicletta Elettrica 26″ (Stock Italia)

💰 427.00€

✂️ Coupon: ITD11100 + Sconto PayPal

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bidi

📌 Varstrom Bici Elettrica 700C (Motore Centrale Bafang M200 – Stock UE)

💰 624.00€

✂️ Coupon: ITD11120 + Sconto PayPal

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bidd

📌 Bicicletta Elettrica ONESPORTS WT05

💰 726.00€

✂️ Coupon: ITD11120 + Sconto PayPal

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bidg

📌 Bicicletta Elettrica TTGO S6 (Sensore di Coppia – Stock Polonia)

💰 869.00€

✂️ Coupon: ITD11120 + Sconto PayPal

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bidf

📌 MIHOGO Air 2.0 in Fibra di Carbonio (Doppia Batteria 920Wh)

💰 1110.00€

✂️ Coupon: ITD11120 + Sconto PayPal

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bidh

Si ricorda che la disponibilità dello sconto PayPal sbloccato alle 9:00 e i volumi dei super coupon da 100€ e 120€ sono soggetti ad rapido esaurimento. Qualora un codice non dovesse figurare come valido, consigliamo di applicare la riduzione scalabile inferiore e chiudere la transazione con PayPal.

Visitate la sezione offerte del sito per non perdervi tutte le migliori occasioni segnalate ogni giorno dalla nostra redazione!

Tutti i link e le segnalazioni dell’evento sono disponibili sul canale Telegram dedicato: https://t.me/prezzitech/45860.

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