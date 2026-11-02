I primi mesi del 2027 potrebbero essere decisamente folti e densi dal punto di vista delle uscite di Apple, almeno sul fronte dei tablet. Secondo un recente report di un giornalista, infatti, ben tre nuovi modelli di iPad potrebbero affacciarsi sui mercati di tutto il mondo nei primi mesi del 2027, affiancandosi al modello di iPad Mini con display OLED uscito da poco per rinnovare l’intera lineup: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPad: i presunti modelli in arrivo nei primi mesi del 2027

Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, i nuovi modelli di tablet in uscita nei primi mesi dell’anno prossimo includerebbero rispettivamente un nuovo iPad Air, un nuovo modello base e un nuovo modello di iPad Pro.

Tra le caratteristiche salienti del presunto nuovo modello di iPad Air, similmente a quanto visto di recente con il nuovo iPad Mini, ci sarebbe un nuovo display con tecnologia OLED. La frequenza d’aggiornamento dovrebbe però mantenersi ancorata a 60 Hz (rispetto ai 120 Hz di iPhone Pro), e non sarebbe previsto il passaggio dal sensore Touch ID (attualmente montato sui precedenti modelli) al Face ID: al netto di queste mancanze, però, i miglioramenti potrebbero essere sostanziali, per un prodotto che non vede novità significative fin dal 2020.

Sotto il cofano troveremo probabilmente il chip proprietario M5, rispetto al processore M4 del modello precedente. Come per tutti i dispositivi tecnologici, anche il nuovo modello di iPad Air non farà eccezione negli aumenti di prezzo: si prevede un salto netto nel listino, con 799/899 dollari circa richiesti per il modello da 11 pollici di diagonale.

Dopo un’assenza di due anni, anche il modello base di iPad potrebbe ricevere un aggiornamento decisamente corposo: tra i miglioramenti principali potremmo trovare l’adozione del chip proprietario A19 abbinato ad 8 GB di RAM, permettendo di fatto il pieno supporto ad Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia. A questi si affiancherebbero poi l’introduzione del chip N1 e del modem C1X, per migliorare le prestazioni generali della connettività. Nessuna novità importante invece sul fronte display, che dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato rispetto alla generazione precedente, anche se potremmo vedere nuove colorazioni disponibili.

Ultimo ma non per importanza, terminiamo infine con il nuovo modello di iPad Pro, che tra le altre cose potrebbe prevedere l’introduzione di una camera a vapore per il raffreddamento efficiente delle componenti interne, un “trend” inaugurato l’anno scorso con iPhone 17 Pro. Sul fronte del processore, il nuovo modello Pro potrebbe implementare il chip proprietario M6 o M7, mentre il resto delle specifiche tecniche dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato.

Come al solito è bene prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela, trattandosi di informazioni che dovranno conoscere una conferma (o smentita ufficiale) da parte della compagnia produttrice: restiamo quindi in attesa di aggiornamenti (sottoforma di eventi di keynote o eventi di presentazione) da parte di Apple, che arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi mesi.