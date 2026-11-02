Razer torna a collaborare con EVANGELION e lo fa portando sulla propria linea di periferiche uno dei personaggi più riconoscibili della serie. Dopo la collezione dedicata all’Unità EVA-02, presentata nei mesi scorsi, il produttore ha svelato una nuova gamma ispirata questa volta all’EVA-01 di Shinji Ikari, caratterizzata dall’inconfondibile combinazione di viola e verde.

La Razer EVANGELION (EVA-01) Collection comprende diversi prodotti pensati per dare un’identità coordinata alla propria postazione da gioco. Non si tratta soltanto di una serie di varianti estetiche, la linea coinvolge mouse, tastiera, soundbar, tappetino e sedia gaming, mantenendo le caratteristiche principali delle rispettive piattaforme Razer. A distinguersi è soprattutto il mouse, che include anche un accessorio esclusivo ispirato alla piattaforma di aggancio utilizzata dagli Evangelion prima delle missioni.

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Razer DeathAdder V4 Pro EVA-01 Edition con supporto esclusivo

Il prodotto di punta della collezione è il Razer DeathAdder V4 Pro – EVANGELION (EVA-01) Edition, una versione speciale del mouse wireless ergonomico che riprende la livrea viola e verde dell’Unità 01. La base rimane quella del DeathAdder V4 Pro, con un design ultraleggero e la tecnologia wireless Razer HyperSpeed Wireless Gen-2, pensata per offrire una risposta rapida e una connessione a bassa latenza durante le sessioni di gioco. Si tratta quindi di una variante che punta a mantenere le caratteristiche del modello originale, aggiungendo una personalizzazione dedicata agli appassionati dell’anime.

La particolarità più interessante, però, è un accessorio incluso nella confezione, parliamo del mouse stand EVANGELION Transport Platform. Il supporto richiama la piattaforma sulla quale vengono posizionate le unità Evangelion prima del dispiegamento e deve essere assemblato per ottenere una piccola base espositiva; oltre a valorizzare il prodotto sulla scrivania, permette di appoggiare il mouse quando non viene utilizzato, trasformandolo in un elemento della propria collezione.

BlackWidow V4 TKL HyperSpeed e Leviathan V2 X completano la postazione

La collaborazione coinvolge anche due prodotti destinati a chi vuole estendere il tema EVA-01 oltre il mouse. Il primo è la Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – EVANGELION (EVA-01) Edition, una tastiera meccanica wireless con layout tenkeyless, quindi privo del tastierino numerico laterale. Il formato compatto permette di lasciare più spazio sulla scrivania, mentre la connettività wireless a bassa latenza punta a mantenere una risposta adeguata anche durante il gaming competitivo; Razer conferma inoltre la presenza di switch hot-swappable, che consentono di sostituire gli interruttori compatibili e personalizzare la sensazione di digitazione in base alle proprie preferenze.

Per l’audio arriva invece la Razer Leviathan V2 X – EVANGELION (EVA-01) Edition, una soundbar compatta progettata per essere posizionata sotto il monitor. Il dispositivo utilizza una connessione USB Type-C per l’alimentazione e porta sulla scrivania la stessa estetica della collezione, con un design pensato per integrarsi anche negli spazi più contenuti. Si tratta di una proposta che non è rivolta non soltanto al mondo gaming, ma anche alla visione di film, serie e anime.

Gigantus V2 XXL e Iskur V2 X completano la collezione EVA-01

Gli ultimi due prodotti permettono di estendere la personalizzazione anche alla superficie di gioco e alla seduta. Il Razer Gigantus V2 XXL – EVANGELION (EVA-01) Edition è un tappetino di grandi dimensioni, caratterizzato dalla colorazione ispirata all’Unità 01 e da una superficie in tessuto testurizzato. Le dimensioni generose offrono spazio sufficiente per movimenti ampi del mouse, mentre la superficie è progettata per favorire uno scorrimento fluido e un tracciamento preciso; allo stesso tempo, rappresenta uno degli accessori più immediati per dare alla postazione un aspetto coordinato senza dover sostituire le periferiche già presenti.

Chi desidera completare ulteriormente il setup può invece puntare sulla Razer Iskur V2 X – EVANGELION (EVA-01) Edition; la sedia gaming riprende i colori caratteristici dell’EVA-01 e mantiene il supporto lombare integrato del modello originale, con l’obiettivo di offrire un sostegno adeguato durante le sessioni prolungate davanti al PC. Anche in questo caso, la collaborazione interviene principalmente sull’estetica, senza rinunciare alla funzione ergonomica del prodotto.

Quando arriva la nuova collezione Razer EVANGELION EVA-01

La nuova collezione Razer | EVANGELION (EVA-01) comprende quindi cinque prodotti, DeathAdder V4 Pro, BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, Leviathan V2 X, Gigantus V2 XXL e Iskur V2 X. La pagina ufficiale del produttore indica la disponibilità attraverso Amazon e rivenditori selezionati, precisando che la distribuzione può variare in base alla regione. Al momento, tuttavia, Razer non riporta sulla pagina dedicata prezzi ufficiali per le singole edizioni né dettagli sufficienti per confermare disponibilità e listini specifici per il mercato italiano.

Per questo motivo, sarà necessario attendere ulteriori indicazioni da parte del produttore o dei rivenditori locali per conoscere il costo delle periferiche e l’effettiva distribuzione nel nostro Paese. La collezione comunque si rivolge soprattutto agli appassionati di EVANGELION interessati a costruire una postazione riconoscibile e coordinata, con il DeathAdder V4 Pro e il suo supporto espositivo come elementi più caratteristici della proposta. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti potete comunque consultare il sito ufficiale a seguire: