Il nuovo Razer Blade 16 si aggiorna per il 2026 mantenendo intatta la filosofia che lo caratterizza da sempre, ovvero coniugare design compatto, materiali premium e prestazioni sostanzialmente da desktop replacement. Il refresh del tanto amato notebook Razer , siglato appunto Razer Blade 16 2026, introduce le GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50, memorie LPDDR5X fino a 64 GB e la più recente piattaforma Intel Core Ultra 300 “Panther Lake” con NPU dedicata, portando l’esperienza gaming e produttiva su un livello ancora più alto.

L’azienda continua quindi a puntare su una formula ormai consolidata, affinando però ogni aspetto, partendo dal display OLED ad alta luminosità fino alla connettività di ultima generazione, passando per un sistema di raffreddamento avanzato progettato per sostenere carichi elevati anche in sessioni prolungate.

Razer Blade 16: hardware aggiornato e piattaforma AI-ready

Il cuore del nuovo Blade 16 è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 9 386H, una soluzione da 16 core capace di spingersi fino a 4,9 GHz e affiancata da una NPU da 50 TOPS, pensata per gestire i carichi legati all’Intelligenza Artificiale direttamente in locale.

A questo si affianca una piattaforma grafica completamente aggiornata, ora dotata di GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 o RTX 5090 Laptop basate su architettura Blackwell, con memorie GDDR7 e TGP fino a 165 watt (e con Dynamic Boost). Il risultato è una macchina che punta chiaramente a offrire prestazioni di fascia altissima, sia in gaming che in ambito creativo, il tutto però in uno chassis compatto, leggero e di sicuro impatto visivo.

Sul fronte memoria, Razer introduce RAM LPDDR5X fino a 64 GB da 9.600 MT/s, saldati sulla scheda madre e quindi non espandibili (purtroppo, ma qui è più una questione di piattaforma); allo stesso tempo, frequenze così spinte garantiscono un’ampia banda passante, evitando qualsiasi collo di bottiglia nei vari applicativi. Lo storage, stranamente, è affidato a SSD PCI-E Gen 4.0, con configurazioni da 1 TB o 2 TB e possibilità di espansione fino a 8 TB tramite slot M.2.

Come per i modelli che l’hanno preceduto, uno dei punti forti del Razer Blade 16 rimane il display, in questo caso un pannello OLED da 16 pollici in formato 16:10 con risoluzione 2560×1600P, certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 1000, picchi fino a 1.100 nit in HDR, copertura completa dello spazio colore DCI-P3 e tempi di risposta estremamente ridotti. Insomma, il produttore ha pensato non solo al gaming spinto, ma anche a creator e professionisti che lavorano con contenuti multimediali avanzati.

Completano la piattaforma un sistema di raffreddamento a camera di vapore, connettività WiFi 7 con Bluetooth 6.0, batteria da 90 WHr (15 ore di autonomia dichiarati) e una dotazione porte molto completa che include HDMI 2.1, Thunderbolt 5 e Thunderbolt 4, USB-A e lettore SD UHS-II; il tutto racchiuso in uno chassis in alluminio lavorato CNC, spesso meno di 18 mm e con un peso di circa 2,14 kg.

Scheda tecnica Razer Blade 16 2026

Processore: Intel Core Ultra 9 386H (16 core, fino a 4,9 GHz, NPU fino a 50 TOPS

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (16 GB GDDR7, TGP fino a 165 W) NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop (24 GB GDDR7, TGP fino a 165 W)

Memoria: 32 GB LPDDR5X 9.600 MT/s 64 GB LPDDR5X 9600 MT/s Non espandibile

Storage: SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB o 2 TB Espandibile fino a 8 TB (M.2 2280) 2 slot M.2 disponibili

Display: 16″ OLED 2560×1600 (WQXGA), formato 16:10 VESA DisplayHDR TrueBlack 1000 Fino a 1.100 nit in HDR 100% DCI-P3, Calman Verified Tempo di risposta 0,2 ms

Raffreddamento: a camera di vapore (attivo)

Connettività: WiFi 7 (2×2), Bluetooth 6.0

Porte: HDMI 2.1 1x Thunderbolt 5 (con Display Port) 1x Thunderbolt 4 (con Display Port) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A Jack audio 3,5 mm Lettore SD UHS-II

Audio: sistema a 6 speaker con THX Spatial Audio

Webcam: FHD IR con supporto Windows Hello

Batteria: 90 WHr (50% in 30 minuti, 80% in 48 minuti)

Alimentatore: 280 W

Chassis: alluminio CNC, finitura anodizzata nera

Peso: 2,14 kg

Dimensioni: 355 × 250,5 × 14,9–17,4 mm

Sistema operativo: Windows 11 Home

Disponibilità e prezzi

Il nuovo Razer Blade 16 2026 è già disponibile sul mercato internazionale con configurazioni che variano in base a GPU e quantitativo di memoria RAM/storage. I prezzi come avrete intuito si posizionano nella fascia più alta del segmento gaming, in linea con una proposta che punta chiaramente a offrire il massimo senza compromessi, sia in ambito ludico che professionale.

Le configurazioni top, ovvero con GeForce RTX 5090 ed RTX 5080 abbinati a 64 GB di RAM LPDDR5X non sono per tutte le tasche; la variate più potente infatti (RTX 5090) parte da 5.599,99 dollari, mentre per il modello con GeForce RTX 5080 si scende a 4.699,99 dollari, cifre che non fanno ben sperare nel momento in cui i prodotti saranno disponibili sul mercato italiano.