Nelle scorse ore il team di DAZN ha annunciato un’importante novità che farà certamente felici tanti utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento Family.

Dal rafforzamento della partnership tra DAZN e Skydance, infatti, è nata la prima offerta integrata pensata per unire lo sport di questa popolare piattaforma con l’intrattenimento di HBO Max.

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DAZN e HBO MAx insieme

In virtù di questa partnership, tutti i clienti DAZN con un abbonamento Family (sia già attivo che di nuova sottoscrizione) avranno la possibilità di attivare il piano Base con pubblicità di HBO Max senza costi aggiuntivi, in modo da accedere direttamente alla pagina HBO dedicata e guardare serie TV, film iconici e produzioni originali italiane tramite l’app HBO Max o su hbomax.com.

Grande soddisfazione è stata espressa dal CEO di DAZN Italia, Andrea Faelli, il quale ci ha tenuto a precisare che si tratta di una novità assoluta per la piattaforma dedicata agli eventi sportivi e aggiungendo che “Per lanciare il nostro primo bundle sport e intrattenimento, non potevamo che scegliere un partner d’eccezione come Skydance. Insieme uniamo le emozioni dello sport trasmesso da DAZN ai capolavori di HBO Max, offrendo a chi ha già scelto il nostro abbonamento Family e a chi lo sceglierà in futuro, un’esperienza ancora più ricca e di maggior valore, senza alcun costo aggiuntivo”.

Il Piano Base con pubblicità di HBO Max consente di avere accesso a titoli molto popolari, come le produzioni originali di HBO House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms, Lanterns, The White Lotus, The Last of Us o le serie cult come I Soprano e Sex and the City. E a Natale arriverà anche la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.