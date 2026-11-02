Dopo oltre due anni senza restrizioni sul numero di dispositivi registrabili, DAZN sembra aver reintrodotto un limite ai device associabili al proprio account, con soglie differenti a seconda dell’abbonamento sottoscritto. La novità emerge dalle caratteristiche dei piani attualmente riportate sul sito ufficiale e dalle condizioni di utilizzo del servizio entrate in vigore lo scorso settembre.

La modifica riguarda una possibilità che, dall’estate del 2024, era stata concessa agli abbonati senza particolari limitazioni: fino a quel momento, infatti, il numero di dispositivi registrabili variava in base al piano, mentre successivamente era stato limitato il tetto massimo. Rimanevano comunque in vigore le restrizioni relative alla visione in contemporanea su più dispositivi.

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DAZN, ecco quanti dispositivi si possono associare in base al piano

Stando a quanto riportato nelle condizioni di utilizzo del servizio DAZN entrate in vigore il 10 settembre 2026, il limite standard per gli abbonamenti alla piattaforma è stato fissato a 5 dispositivi associabili per account. Una novità che interessa, salvo eventuali condizioni specifiche previste dalle singole offerte, i piani Full, MyClubPass, Goal e Sports.

Sono tuttavia previste alcune eccezioni, che riguardano principalmente gli abbonamenti con caratteristiche differenti rispetto a quelli tradizionali. Ecco nel dettaglio quanti dispositivi è possibile associare:

DAZN Family -> fino a 9 dispositivi associabili

DAZN Full, MyClubPass, Goal e Sports -> fino a 5 dispositivi associabili

DAZN Full Mobile e MyClubPass Mobile -> fino a 2 dispositivi associabili

Per quanto riguarda i piani esclusivamente mobile, si tratta attualmente di Full Mobile e MyClubPass Mobile, quest’ultimo distribuito al momento attraverso TIM con TIMVISION. Per queste offerte, dunque, il limite risulta persino più restrittivo rispetto a quello previsto per gli abbonamenti tradizionali.

È interessante notare come la reintroduzione del limite potrebbe risalire proprio al 10 settembre 2026, data in cui sono entrate in vigore le nuove condizioni contrattuali di DAZN; rispetto a quelle precedenti, aggiornate il 17 luglio 2026, il documento introduce nuovamente delle restrizioni sul numero di dispositivi associabili.

Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro se le nuove limitazioni siano applicate anche agli utenti già abbonati prima del 10 settembre 2026, DAZN infatti, non sembrerebbe aver ancora comunicato ufficialmente questa modifica ai clienti esistenti, motivo per cui non è escluso che alcuni di loro possano continuare a beneficiare delle precedenti condizioni, senza limiti al numero di dispositivi registrabili.

Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda la gestione dei dispositivi una volta raggiunta la soglia prevista dal proprio piano. In questo caso, per associare un nuovo dispositivo sarà necessario rimuoverne uno già registrato, procedendo quindi alla sostituzione con un altro device che non sia mai stato associato in precedenza all’account.

La sostituzione, secondo quanto previsto dalle condizioni di utilizzo, può essere effettuata al massimo una volta per ciascun mese di vigenza contrattuale. Sono previste eccezioni in caso di comprovata perdita del dispositivo, ad esempio attraverso la presentazione di una denuncia di smarrimento o furto, che possono consentire di procedere con ulteriori cambiamenti anche dopo aver raggiunto il limite mensile.

DAZN si riserva comunque la possibilità di modificare il numero massimo di sostituzioni consentite, previa comunicazione agli utenti e nel rispetto del numero massimo di dispositivi associabili previsto per ciascuna offerta.

Resta quindi da capire se questa novità verrà applicata indistintamente a tutti gli abbonati oppure se, almeno inizialmente, saranno coinvolti soltanto i nuovi clienti. In ogni caso, il ritorno di un limite ai dispositivi registrabili rappresenta un cambiamento significativo per chi utilizza DAZN su più televisori, smartphone e altri dispositivi, soprattutto per gli utenti abituati a gestire liberamente il proprio parco device senza dover effettuare periodicamente delle sostituzioni. Ulteriori dettagli sul sito DAZN.