Quando nel 2022 Amazon ha chiuso l’acquisizione di MGM per 8,5 miliardi di dollari, in molti si erano chiesti se l’investimento nell’intrattenimento avrebbe mai dato frutti concreti sul piano economico, e a quattro anni di distanza il colosso di Seattle ha dato una prima risposta con numeri alla mano.

Durante la presentazione dei conti del terzo trimestre l’amministratore delegato Andy Jassy ha infatti rivelato per la prima volta le dimensioni raggiunte da Prime Video, che oltre a essere ormai redditizio in modo autonomo può contare su successi al cinema, serie TV molto seguite e un’offerta sportiva sempre più ricca. Eccone una panoramica.

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I conti di Prime Video e i successi di Amazon MGM Studios

Stando a quanto dichiarato da Jassy, il servizio di streaming ha raggiunto un ritmo di ricavi annualizzato nell’ordine delle decine di miliardi di dollari, in un trimestre in cui il gruppo nel suo complesso ha incassato 201,94 miliardi di dollari con un utile operativo di 28,1 miliardi. Che Prime Video fosse arrivato alla redditività Amazon lo aveva già confermato nei mesi scorsi, ma finora non aveva mai indicato quanto valesse il servizio in termini economici.

Badate bene che si parla di revenue run rate, cioè di una proiezione su base annua calcolata sull’andamento attuale, e non di ricavi effettivamente messi a bilancio nel corso dell’anno.

Il dato comprende inoltre molto più dei soli abbonamenti, dal momento che nel conto rientrano la pubblicità, i canali aggiuntivi sottoscrivibili sulla piattaforma, gli acquisti e i noleggi di film, lo sport, la distribuzione nelle sale e in generale tutta l’attività di Amazon MGM Studios.

Proprio lo studio cinematografico ha superato nel 2026 gli 1,2 miliardi di dollari di incassi nei cinema di tutto il mondo, trainato in particolare da Verity e soprattutto da Project Hail Mary, il film di fantascienza con Ryan Gosling tratto dall’omonimo romanzo di Andy Weir, l’autore di The Martian, che da luglio è disponibile anche in streaming su Prime Video con il titolo italiano L’ultima missione: Project Hail Mary.

La pellicola ha raccolto circa 684,5 milioni di dollari a livello globale, con incassi distribuiti in modo quasi uguale tra Nord America e resto del mondo, diventando l’uscita di maggior successo di sempre per Amazon MGM Studios. Anche sul fronte delle serie le soddisfazioni non mancano, e Jassy ha citato tra i titoli più forti Carrie, L’estate nei tuoi occhi, The Boys, Off Campus, Fallout e soprattutto Reacher, la cui quarta stagione, secondo i dati diffusi da Amazon, è stata vista da 66 milioni di spettatori nel mondo nei primi 28 giorni dal debutto; la quinta è già in lavorazione e l’azienda ha confermato anche una sesta stagione.

Lo sport diventa un pilastro di Prime Video

Accanto a film e serie, lo sport si è trasformato in uno dei punti di forza della piattaforma, con un’offerta che cambia molto da un Paese all’altro e che spazia dalla UEFA Champions League al basket NBA, passando per la NASCAR e il golf. In Italia, per inciso, Prime Video trasmette in esclusiva la miglior partita del mercoledì della Champions League, e lo scorso anno si è assicurata i diritti fino alla stagione 2030-31.

Negli Stati Uniti, invece, il prodotto di punta resta il Thursday Night Football, il pacchetto di partite NFL del giovedì sera, le cui prime sei gare della stagione hanno registrato una media di 17,7 milioni di spettatori secondo i dati Nielsen riportati da Amazon, con una crescita del 16% rispetto alla media dell’intera stagione precedente; si tratta del miglior avvio di sempre per Prime Video da quando trasmette la NFL.

Numeri in crescita anche per il basket, con la seconda stagione di NBA on Prime partita con oltre 2 milioni di spettatori statunitensi per il primo doppio appuntamento in programma della nuova stagione, più del doppio della media registrata lo scorso anno, sempre secondo Nielsen.

L’insieme di questi risultati spiega perché Amazon abbia deciso di uscire allo scoperto proprio ora con una stima sul valore del servizio, anche se una cifra precisa continua a mancare. Vedremo se nei prossimi trimestri l’azienda inizierà a comunicare dati più dettagliati su Prime Video, ma la direzione presa dall’investimento in MGM sembra ormai piuttosto chiara.