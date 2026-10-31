Se avete in programma di rinnovare la vostra postazione di lavoro o di studio puntando sulle prestazioni, la qualità costruttiva e l’efficienza energetica dell’ecosistema Apple, questo è senza dubbio il momento migliore per farlo. Su Amazon sono infatti arrivate doppie opportunità per gli appassionati del brand di Cupertino: da un lato troviamo sconti immediati e consistenti su computer fissi e portatili della gamma Mac, dall’altro sono aperti i preorder ufficiali per i nuovissimi dispositivi con chip M6 e per l’innovativo MacBook Pro TOUCH con display PROLED XDR. Che cercate la massima convenienza sui modelli già affermati o che volete assicurarvi al lanci la nuova generazione con piattaforma AI potenziata, analizziamo tutte le opzioni a disposizione.

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I Mac in Sconto Immediato: MacBook Air, Pro M5 e le Soluzioni Desktop

Per chi ha bisogno di un nuovo computer pronto all’uso benefico di tagli di prezzo netti sul listino, la gamma Mac propone soluzioni per ogni esigenza di mobilità e potenza di calcolo.

MacBook Air 13” M5: La combinazione perfetta di leggerezza e potenza. Disponibile in forte sconto nella versione da 512 GB SSD a 1.299,00€ (invece di 1.449,00€) e nella variante top da 1 TB SSD a 1.599,00€ (invece di 1.779,00€), entrambe con 16GB di memoria unificata e supporto Wi-Fi 7.

La combinazione perfetta di leggerezza e potenza. Disponibile in forte sconto nella versione da (invece di 1.449,00€) e nella variante top da (invece di 1.779,00€), entrambe con 16GB di memoria unificata e supporto Wi-Fi 7. MacBook Pro 14” M5 (1.799,00€ invece di 2.229,00€): Un risparmio di oltre 400 euro per il portatile professionale da 14,2 pollici Liquid Retina XDR, con CPU e GPU a 10 core, 16GB di RAM e 1TB di archiviazione SSD.

Un risparmio di oltre 400 euro per il portatile professionale da 14,2 pollici Liquid Retina XDR, con CPU e GPU a 10 core, 16GB di RAM e 1TB di archiviazione SSD. MacBook Pro 16” M5 Pro ed M5 Max: Le macchine definitive per creator e sviluppatori. Troviamo il MacBook Pro 16” M5 Pro (24GB/1TB) a 3.099,49€, la versione M5 Max (36GB/2TB) a 4.099,00€ e il mostro di potenza con GPU 40-core e 48GB di RAM a 4.999,00€ (con un taglio secco di 800€ sul prezzo originale di 5.799,00€).

In Preorder: La Nuova Gamma con Chip M6 e MacBook Pro TOUCH

Se l’obiettivo è spingersi sul fronte dell’innovazione tecnologica e assicurarsi in anteprima le ultime novità presentate da Apple, sono aperti i preordini con garanzia del prezzo minimo d’acquisto:

1. Le Nuove Architetture Apple M6: Mac mini, iMac 24″ e MacBook Pro 14″

La nuova generazione di chip M6 alza ulteriormente l’asticella delle prestazioni e dell’elaborazione neurale per l’intelligenza artificiale. È in prenotazione il super compatto Mac mini M6 a 899,00€ (invece di 1.079,00€), il nuovo iMac 24″ M6 all-in-one a 1.829,00€ con display Retina e il potente MacBook Pro 14″ M6 a 2.349,00€ con CPU e GPU a 12 core e 1TB di SSD.

2. MacBook Pro TOUCH 16,3″ con Display PROLED XDR (3.999,00€)

È la novità più attesa della stagione: la nuova variante di MacBook Pro con schermo PROLED XDR da 16,3 pollici integrativo di tecnologia Touch, spinto dal chip M5 Pro con 24GB di memoria unificata e 1TB SSD, progettato per rivoluzionare l’interazione professionale sui flussi creativi.

Riepilogo Offerte e Preorder Apple Mac su Amazon

Ecco la lista completa dei computer Apple in promozione e disponibili in prenotazione, pronti da ordinare direttamente su Amazon.

Sia che preferiate risparmiare subito puntando sulle ottime offerte attive sui modelli MacBook Air ed M5 Pro/Max, sia che decidiate di prenotare i nuovi chip M6 o il MacBook Pro Touch per riceverli al day-one, gli ordini gestiti da Amazon beneficiano della massima protezione clienti e della spedizione rapida Prime.

Visitate la sezione offerte del sito per non perdervi tutte le migliori occasioni segnalate ogni giorno dalla nostra redazione!

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