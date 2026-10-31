Il primo monovolume della serie Ocean di BYD è stato avvistato su un bisarca e a una stazione di ricarica Flash Charging in Cina, mentre le foto spia dei test circolano ormai da giorni. Il debutto è atteso entro la fine del 2026.

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Le foto spia del prototipo

Pur camuffato, l’esemplare ripreso in Cina ha una carrozzeria squadrata e piuttosto tradizionale, molto diversa dalle linee delle ultime vetture del marchio. Il frontale è dominato da una calandra ampia, le maniglie delle portiere sono del tipo a tirare, le porte posteriori sono scorrevoli e sul tetto spunta un voluminoso LiDAR. Un video diffuso online mostra lo stesso modello su un bisarca, con un’angolazione più ravvicinata rispetto agli scatti rubati.

Dal concept Ocean-V al modello di serie

Ad aprile, al Salone di Pechino 2026, BYD aveva presentato il concept Ocean-V come anteprima del primo MPV della serie Ocean. Era un lounge a cinque posti con sedili anteriori girevoli, volante retrattile e display centrale scorrevole, e poteva trasformarsi in due modalità: in Camping le sedute si reclinano fino a formare un letto oppure ruotano per fronteggiarsi, mentre in Movie l’abitacolo diventa un cinema privato grazie a un grande schermo che fuoriesce dalla plancia. Il prototipo di serie appare però più convenzionale, e dalle immagini non si capisce se la configurazione interna resterà quella del concept o se le funzioni dei sedili mobili verranno mantenute.

Dimensioni, powertrain e posizione nella gamma

Secondo quanto riportato dai media locali, il veicolo dovrebbe misurare 5.145 mm in lunghezza, 1.970 mm in larghezza e 1.805 mm in altezza, con un passo di 3.045 mm e sette posti disposti secondo lo schema 2+2+3. BYD non ha confermato né il powertrain né le batterie, ma la calandra generosa fa pensare a un sistema ibrido plug-in DM-i abbinato alle Blade Battery. Il LiDAR sul tetto suggerisce un sistema di guida assistita di fascia alta, e alcune indiscrezioni parlano di una possibile piattaforma condivisa con la Xia. L’esemplare è stato visto fermo a una colonnina Flash Charging, un dettaglio che da solo non basta a stabilire la potenza di ricarica o l’architettura elettrica.

A video has just surfaced of a BYD Ocean MPV test mule. It’s still heavily camouflaged, with the exterior looking largely identical to conventional MPVs.

The real question is whether the interior brings something novel. https://t.co/WydRv1jiGf pic.twitter.com/aKzOtHMJKa — ThinkerCar (@thinkercar) October 28, 2026

Il nuovo modello andrebbe a completare una gamma che oggi comprende la Denza D9, ammiraglia proposta a partire da oltre 300.000 yuan (circa 45.000 dollari), e la Xia, collocata nella fascia tra 200.000 e 300.000 yuan (30.000-45.000 dollari). L’Ocean MPV dovrebbe inserirsi proprio nello spazio tra le due. Zhang Zhou, direttore generale della serie Ocean, ha spiegato che il primo monovolume del marchio sarebbe arrivato entro la fine del 2026, mentre restano da chiarire i dati tecnici definitivi e un eventuale sbarco in Europa.