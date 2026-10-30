Quando un produttore storico come Sennheiser decide di rompere con la tradizione delle batterie sigillate, il risultato merita attenzione. Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless, lanciate appena pochi mesi fa come erede diretta delle acclamate MOMENTUM 4, portano con sé una caratteristica più unica che rara nel segmento premium: la batteria sostituibile dall’utente. A questo si aggiunge un sistema di cancellazione del rumore descritto da Sennheiser stessa come il migliore mai realizzato dall’azienda. Nonostante la freschezza del lancio, il prezzo ha già iniziato a scendere in modo interessante, toccando ora uno dei livelli più bassi mai registrati. Vediamo cosa rende questo modello così speciale e perché conviene approfittarne ora.

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Sennheiser MOMENTUM 5: driver audiophile e ANC da record

Il cuore pulsante di queste cuffie è un driver dinamico da 42 mm progettato internamente da Sennheiser, ispirato direttamente al leggendario HD 600, uno dei riferimenti storici dell’hi-fi del marchio tedesco. Questa eredità si traduce in specifiche tecniche di tutto rispetto: risposta in frequenza che spazia da 6 Hz a 40 kHz via USB e Bluetooth, sensibilità di 108 dB SPL e impedenza di 520 ohm in modalità attiva.

Sul fronte della cancellazione del rumore, Sennheiser ha fatto un salto importante. Il nuovo sistema ANC ibrido adattivo sfrutta 8 microfoni digitali distribuiti sui padiglioni (4 per lato) ed è fino a 3 volte più potente alle medie frequenze rispetto al predecessore MOMENTUM 4. Non manca una modalità Trasparenza per restare in contatto con l’ambiente circostante senza dover rimuovere le cuffie.

La connettività non è da meno: Bluetooth 5.4 con supporto a un ventaglio completo di codec tra cui aptX Lossless, aptX Adaptive, Snapdragon Sound e Dolby Atmos con head tracking per l’audio spaziale. A completare il quadro, funzionalità moderne come Auracast e connessione multipoint per gestire più dispositivi contemporaneamente.

Ma è la batteria il vero elemento distintivo: una cella agli ioni di litio da 700 mAh, sostituibile con un semplice cacciavite a croce, che garantisce fino a 57 ore di autonomia con ANC attivo. La ricarica rapida regala 7 ore di ascolto con appena 10 minuti di carica, mentre il peso di 290 grammi resta in linea con la categoria premium. Disponibili nelle colorazioni Black Graphite, Denim e bianco.

Momentum 5 Wireless: il prezzo scende, l’occasione sale

Lanciate da pochissimo tempo sul mercato, Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless hanno già iniziato il loro percorso verso prezzi più accessibili, ed è proprio ora il momento giusto per cogliere l’opportunità. Il prezzo di listino di 399€ scende infatti a 288,99€ su Amazon, un calo che si traduce in un risparmio notevole per chi desidera portarsi a casa il nuovo top di gamma Sennheiser. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello da quando è stato presentato, un’occasione che vale la pena valutare per chi cerca qualità audio premium abbinata a una gestione della batteria finalmente intelligente. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, venduta e spedita dal colosso dell’e-commerce.

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