Negli ultimi anni i prodotti per la pulizia della casa sono diventati sempre più completi, efficienti e smart, non solo tra i robot. Tra i brand maggiormente impegnati nel settore c’è Tineco, che ha raccontato l’evoluzione delle proprie tecnologie dedicate alla cura dei pavimenti. Un percorso che ha portato a soluzioni sempre più evolute, fino ad arrivare a FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam e alla sua tecnologia BoostSteam con vapore.

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Dall’aspirazione alla pulizia smart a vapore: l’evoluzione tecnologica di Tineco negli anni

Dagli aspirapolvere tradizionali ai robot e alle lavapavimenti smart, la cura dei pavimenti è sempre in evoluzione. Gli aspirapolvere aiutano a rimuovere polvere e sporco secco, mentre i robot hanno reso le pulizie sempre più automatizzate. Per i liquidi versati, i residui appiccicosi e lo sporco umido, le lavapavimenti wet & dry offrono una soluzione innovativa.

Tineco è nata nel 1998 come produttore di aspirapolvere, e soprattutto negli ultimi anni ha alzato l’asticella: nel 2019 ha lanciato la serie PURE ONE con tecnologia di rilevamento intelligente iLoop, mentre nel 2020 ha introdotto FLOOR ONE S3, portando il rilevamento smart in una lavapavimenti senza fili. Il marchio ha continuato a far evolvere la categoria delle lavapavimenti intelligenti, esplorando come gli elettrodomestici possano rispondere alle reali esigenze delle case.

Negli ultimi tempi Tineco ha sviluppato e sta continuando a migliorare la tecnologia a vapore: nel 2022, Tineco ha introdotto FLOOR ONE S5 Steam, integrando la pulizia a vapore in un dispositivo senza fili capace di aspirare e lavare i pavimenti. Con residui di cibo secco o grasso, è possibile selezionare la modalità vapore sullo stesso dispositivo e avviare, al termine, un ciclo di autopulizia. Il vapore è diventato dunque una funzione integrata nella routine quotidiana, che punta a ridurre la necessità di alternare strumenti diversi.

Nel 2023 è arrivato il modello FLOOR ONE S7 Steam con tecnologia HyperSteam: con una temperatura dichiarata di 140°C e due modalità vapore, permette di scegliere l’opzione di pulizia più adatta al contesto. Propone il rilevamento intelligente iLoop per la regolazione di aspirazione, flusso d’acqua e velocità della spazzola in base al livello di sporco, e il sistema MHCBS mantiene la spazzola costantemente pulita con acqua fresca e raccoglie l’acqua sporca.

Nel 2025 FLOOR ONE S7 Stretch Steam ha alzato ulteriormente le temperature (160°C), introducendo al tempo stesso un design reclinabile a 180°, pensato per raggiungere gli spazi più bassi (sotto letti e divani, ad esempio). Nello stesso anno Tineco ha proposto la serie FLOOR ONE S9 Artist Steam con HyperSteam a 160°C e rotazione inversa della spazzola ReverseScrub. Qui in Europa, FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro raggiunge una temperatura massima di 160°C e una temperatura di uscita del vapore di almeno 99°C, con la possibilità di modificare il verso di rotazione della spazzola per intervenire sulle macchie più ostinate.

Quest’anno, nel 2026, FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam ha portato la pulizia a vapore al livello successivo, rendendola disponibile “on demand“. BoostSteam raggiunge i 230°C, mentre la temperatura di uscita del vapore è indicata a 99°C: la preparazione iniziale richiede circa 20 secondi, mentre tra un’erogazione di vapore e la successiva sono necessari circa cinque secondi.

I progressi fatti negli anni si riflettono nella quotidianità, con meno cambi di strumenti, meno mobili da spostare, meno regolazione manuali da effettuare e una maggiore semplicità nella gestione dello sporco. Negli ultimi anni, Tineco ha anche ricevuto riconoscimenti del mercato: secondo la ricerca di Euromonitor International, il brand si è classificato al primo posto a livello mondiale per volume di vendite retail nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico per quattro anni consecutivi, dal 2022 al 2025.