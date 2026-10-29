Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per il proprio smart ring a marchio Amazfit, ovvero Amazfit Helio Ring, dispositivo lanciato sul mercato italiano a giugno 2024.

Il nuovo aggiornamento software, che giunge a più di nove mesi dal precedente, porta sul dispositivo una novità interessante (come HybridCharge) e svariati miglioramenti,oltre alla correzione dei bug noti. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nuovo aggiornamento per Amazfit Helio Ring

All’inizio dell’anno, Zepp Health ha rilasciato un aggiornamento software per Amazfit Helio Ring che aveva l’obiettivo di dotare l’anello smart di un algoritmo del sonno completamente aggiornato, di un algoritmo della frequenza cardiaca più preciso e di svariate ottimizzazioni.

Nelle ultime ore l’azienda ha avviato il rilascio della nuova versione 2.9.0.1 del software (prende il posto della precedente versione 2.7.0.2) che introduce novità altrettanto interessanti e dimostra il fatto che l’azienda non abbia abbandonato il suo anello smart.

Innanzitutto, il dispositivo “salta” BioCharge e passa direttamente dalla vecchia Readiness (punteggio di prontezza) al nuovissimo HybridCharge, pareggiando i conti con gli altri dispositivi (smartwatch e smartband) a marchio Amazfit ancora supportati.

In aggiunta abbiamo ulteriori miglioramenti all’algoritmo di rilevamento della frequenza cardiaca, il cui monitoraggio è ora attivo di default come quello dello stress. Abbiamo poi la risoluzione di bug non meglio specificati.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 2.9.0.1 per Amazfit Helio Ring (via Reddit), attualmente in fase di distribuzione graduale (su scala globale) tramite il classico pacchetto OTA.

Questo aggiornamento di Amazfit Helio Ring introduce i seguenti miglioramenti: La funzione “Readiness” si evolve in HybridCharge, con le curve di stato giornaliere ora visualizzabili nell’app Zepp. L’algoritmo di rilevamento della frequenza cardiaca è stato aggiornato per dati più precisi. Il monitoraggio automatico della frequenza cardiaca è abilitato di default, con un intervallo di misurazione minimo di 10 minuti. Il monitoraggio automatico dello stress è abilitato di default e ora viene effettuato ogni 5 minuti. Correzione di bug noti.

Come aggiornare Amazfit Helio Ring

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato Amazfit Helio Ring.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).