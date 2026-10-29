Sono passate appena poche ore da quando Apple ha presentato il primo MacBook Pro con schermo touch — che a suo tempo Steve Jobs aveva bocciato categoricamente —, ma c’è un altro prodotto decisamente più particolare, anch’esso dotato di schermo touch, a cui dovreste dare un’occhiata: si chiama Super Mouse, è un progetto attivo su Kickstarter e promette di massimizzare la vostra produttività.

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Super Mouse: caratteristiche e peculiarità

Compatibile sia con Mac che con pc, la prima caratteristica che salta all’occhio di Super Mouse è chiaramente il display touchscreen da 3,1 pollici, che — tra le altre cose — supporta scorciatoie specifiche per le app, un mini trackpad multi-touch ed è posizionato al di sotto dei pulsanti hardware personalizzabili.

Tante le soluzioni messe sul piatto da questo piccolo accessorio, che promette di portare ad un livello tutto nuovo la produttività dell’utente. Come specificato nella pagina ufficiale, infatti, è possibile creare delle scorciatoie rapide per le azioni quotidiane, avviare le app più usate in un istante e passare da uno strumento all’altro con un tocco. L’utente ha sempre il controllo su ciò che appare sullo schermo del mouse, che mostra automaticamente le scorciatoie più adatte man mano che si passa da un’app all’altra. Basta un doppio tocco, poi, per attivare la modalità trackpad, con tanto di supporto alle gesture per scorrere, sfogliare e ingrandire i contenuti. Non manca neppure la possibilità di accedere ad una tastiera che supporta la digitazione in modalità swipe.

Non solo schermo: ci sono anche dei tasti fisici personalizzabili chiamati “Hyper Key” che semplificano e velocizzano ancora di più le operazioni compiute più spesso.

La configurazione avviene tramite un’app dedicata, disponibile sia per macOS che per Windows. Una volta impostato, il mouse rileva l’applicazione in uso e mostra automaticamente i comandi creati appositamente per essa. È possibile creare profili differenti per il lavoro, la casa e altri contesti.

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Progetto Kickstarter, prezzo e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo, il progetto su Kickstarter, attivo fino al prossimo 8 dicembre, ha ampiamente superato l’obiettivo iniziale. Il prezzo attuale è di 199 dollari (circa 179 euro), mentre quello di vendita salirà a 249 dollari (circa 224 euro). Le spedizioni sono previste a partire dal mese di febbraio 2027. Se siete interessati a saperne di più, potete visitare la pagina dedicata.