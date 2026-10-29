La diffusione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale sta diventando una questione sempre più delicata per Steam, la piattaforma di distribuzione digitale di videogiochi gestita da Valve. Il numero crescente di titoli che sfruttano l’IA generativa rischia infatti di rendere molto più difficile individuare le produzioni di qualità, penalizzando allo stesso tempo gli sviluppatori e gli editori che cercano di emergere in un catalogo sempre più affollato.

L’azienda sembra essere consapevole del problema e, stando alle informazioni emerse negli ultimi giorni, ha già affidato a diversi dipendenti il compito di lavorare a possibili soluzioni. L’obiettivo, tuttavia, non sarebbe quello di vietare i giochi realizzati con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, quanto piuttosto di migliorare il sistema con cui Steam presenta i titoli agli utenti.

Una posizione che riflette una questione tutt’altro che semplice: se da una parte la proliferazione di contenuti di bassa qualità può compromettere l’esperienza dei giocatori, dall’altra l’utilizzo dell’IA non rappresenta necessariamente un indicatore dell’effettiva qualità di un videogioco.

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Valve vuole migliorare le raccomandazioni di Steam senza vietare l’IA

Le nuove indicazioni arrivano dallo Steam Indie Connect, un evento tenutosi in Corea del Sud il 27 ottobre, durante il quale Tom Giardino e Marc Wilkinson, entrambi dipendenti di Valve, hanno risposto alle domande degli sviluppatori locali. Come riportato, l’azienda sta affrontando le preoccupazioni legate alla diffusione di giochi generati con l’intelligenza artificiale e alle conseguenze che questo fenomeno potrebbe avere sulla visibilità delle produzioni indipendenti.

Secondo Wilkinson, diversi dipendenti stanno già lavorando per individuare possibili soluzioni. Giardino ha però chiarito un aspetto importante dell’approccio di Valve: la società non intende stabilire quali strumenti gli sviluppatori debbano utilizzare per realizzare i propri giochi.

La strategia potrebbe quindi concentrarsi sul miglioramento degli strumenti di scoperta, così da aiutare gli utenti a trovare più facilmente le produzioni in linea con i propri interessi. L’obiettivo è rendere Steam più efficace nel valorizzare i titoli più pertinenti per ciascun giocatore, anziché escludere a priori quelli che impiegano l’IA generativa.

Il problema è emerso con particolare evidenza durante lo Steam Next Fest, l’iniziativa dedicata alle produzioni in arrivo che permette ai giocatori di provare numerose demo; la presenza di un gran numero di giochi, alcuni dei quali caratterizzati da contenuti generati con l’IA, ha alimentato le critiche nei confronti della piattaforma e della sua capacità di garantire una distribuzione equilibrata della visibilità.

Come spiegato da Wilkinson, durante i primi due giorni dell’evento i giochi venivano presentati in maniera relativamente casuale, per offrire ai partecipanti opportunità simili di raggiungere il pubblico. Soltanto successivamente il sistema dava maggiore peso alle raccomandazioni personalizzate, basate sugli interessi degli utenti.

Un meccanismo pensato per garantire una certa equità, ma che può anche produrre effetti indesiderati: i titoli di qualità inferiore possono ottenere temporaneamente molta visibilità, mentre quelli più interessanti rischiano di perdersi nel rumore di fondo. Un possibile miglioramento potrebbe consistere nell’utilizzare prima le informazioni sul comportamento degli utenti e le recensioni, ma al momento non è stato annunciato alcun cambiamento concreto dell’algoritmo.

Il rischio di penalizzare anche i giochi di qualità

La sfida per Valve consiste nel contrastare la proliferazione di contenuti di bassa qualità senza penalizzare automaticamente tutti i videogiochi che impiegano l’intelligenza artificiale. L’etichettatura dei contenuti generati dall’IA e l’introduzione di filtri dedicati potrebbero aiutare i giocatori a escludere le produzioni che non li interessano, ma misure troppo rigide rischierebbero di ridurre la visibilità anche di giochi validi. L’impiego di strumenti generativi durante lo sviluppo, infatti, non determina necessariamente la qualità dell’esperienza finale.

Tra gli esempi citati nella discussione figurano Liar’s Bar e Crimson Desert, titoli che, secondo la fonte, potrebbero aver incontrato maggiori difficoltà a raggiungere un pubblico ampio in presenza di restrizioni di questo tipo.

Anche le reazioni degli utenti su Reddit mostrano quanto la questione sia divisiva. Alcuni giocatori vorrebbero un’etichettatura obbligatoria più chiara e filtri che consentano di escludere i contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Altri preferirebbero invece che i videogiochi fossero valutati soprattutto per la loro qualità, senza attribuire un peso eccessivo agli strumenti impiegati durante lo sviluppo.

Per Valve, dunque, la soluzione potrebbe passare da un sistema di raccomandazione capace di valorizzare meglio i giochi più pertinenti per ciascun utente. Resta da capire come l’azienda intenda tradurre questa idea con modifiche concrete e se interverrà anche sulle modalità con cui vengono presentati i giochi durante eventi come lo Steam Next Fest.

Per il momento, non sono state comunicate tempistiche né funzionalità specifiche, la questione rimane aperta e sarà interessante capire se in prossimi interventi riusciranno a migliorare la scoperta dei giochi su Steam senza trasformare l’impiego dell’intelligenza artificiale in un criterio automatico di esclusione.