Valve potrebbe essere al lavoro sulla prossima generazione di Steam Deck, ma per il momento le informazioni ufficiali sulla futura console portatile continuano a scarseggiare; nel frattempo però un nuovo indizio arriva dal mondo AMD. Un processore (APU) non ancora annunciato è comparso nel database di OpenBenchmarking, mostrando una configurazione che potrebbe adattarsi a una futura handheld da gaming.

Il chip in questione sarebbe riconducibile alla famiglia Gainsborough e potrebbe utilizzare una delle prossime architetture CPU dell’azienda di Sunnyvale, con un numero di core superiore rispetto all’APU presente nell’attuale Steam Deck. A incuriosire sono anche la memoria di sistema e alcuni primi risultati relativi a benchmark grafici, sebbene sia ancora presto per capire quale potrebbe essere il reale impatto sulle prestazioni nei giochi.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Steam Deck 2 e la possibile APU AMD Gainsborough con architettura Zen 6

Il chip oggetto delle indiscrezioni è identificato dal codice AMD 100-000001930-12_Y ed è stato individuato all’interno di una configurazione di test basata sulla piattaforma di validazione AMD GBR-FF6-SKT; secondo i dati emersi, il sample dispone di sei core e dodici thread e durante le prove ha operato a una frequenza di 2,4 GHz.

L’attenzione si concentra soprattutto sulla possibile architettura CPU; le informazioni relative al microcodice e alla famiglia del processore suggeriscono un collegamento con Zen 6, ma non consentono di considerare questa caratteristica definitivamente confermata. Restano inoltre da chiarire eventuali differenze rispetto alle varianti Zen 6c, pensate ricordiamo per privilegiare una maggiore densità di core, o ad altre soluzioni a basso consumo.

La configurazione della memoria rappresenta un altro elemento interessante. Il sistema di prova utilizza infatti 24 GB di LPDDR5-9600, ottenuti attraverso quattro package SK Hynix da 6 GB ciascuno; si tratta di una quantità superiore a quella disponibile sull’attuale Steam Deck OLED, dotata invece 16 GB di LPDDR5-6400 (e quindi anche più lenta del 50%).

Non ci sono molti altri elementi, quindi allo stato attuale possiamo stilare una scheda tecnica da confermare, elaborata sulle informazioni emerse finora.

APU: AMD Gainsborough

Processore: 6 core e 12 thread

Frequenza rilevata: 2,4 GHz (non definitiva ovviamente)

Memoria: 24 GB di LPDDR5-9600

Grafica integrata: architettura sconosciuta, frequenza indicata di 2.400 MHz

Come sempre in questi casi, è importante sottolineare che si tratta di sample pre-produzione e non di una configurazione definitiva destinata alla vendita. I 24 GB di RAM, così come le frequenze registrate, non devono quindi essere considerati specifiche già stabilite per Steam Deck 2; l’APU inoltre potrebbe essere destinata anche ad altre piattaforme portatili o a prodotti della famiglia Ryzen Z.

I primi benchmark della possibile APU di Steam Deck 2: cosa dicono le prestazioni

Il processore AMD è stato sottoposto ad alcuni test grafici con GpuTest 0.7.0 su Ubuntu 24.04, utilizzando driver di sviluppo; i risultati comprendono diversi carichi di lavoro OpenGL, ma non permettono ancora di stabilire quanto potrebbe essere potente la GPU integrata nei giochi reali. Per avere un riferimento, è possibile confrontare però i risultati con quelli di uno Steam Deck OLED individuato nello stesso database.

I due sistemi hanno utilizzato la medesima versione del benchmark, ma le condizioni di prova erano differenti; il sample AMD è stato testato a 1024 × 768 pixel in modalità finestra, mentre Steam Deck OLED ha lavorato a 1280 × 800 pixel a schermo intero.

Benchmark GpuTest 0.7.0

GiMark Steam Deck OLED 4.408 AMD Gainsborough ES 3.871

Plot3D Steam Deck OLED 56.807 AMD Gainsborough ES 75.170

FurMark Steam Deck OLED 3.323 AMD Gainsborough ES 3.508

PixMark Volplosion Steam Deck OLED 3.007 AMD Gainsborough ES 5.476



Il nuovo sample ottiene risultati superiori in tre prove su quattro, ma il dato non dimostra automaticamente che la futura Steam Deck sarà più veloce. In FurMark, per esempio, il vantaggio registrato è di circa il 5,6%, mentre nel test GiMark il chip AMD rimane indietro; la risoluzione inferiore utilizzata durante le prove del sample, inoltre, comporta circa il 23% di pixel in meno rispetto alla configurazione dello Steam Deck OLED.

A questo si aggiungono le incognite legate ai limiti di potenza, al raffreddamento, alle frequenze sostenute e alla configurazione effettiva della GPU. Si tratta di fattori determinanti per una console portatile, dove consumi e temperature devono essere bilanciati con attenzione.

Steam Deck 2, un possibile salto generazionale ma restano diversi dubbi

Se questa APU dovesse effettivamente arrivare sulla prossima Steam Deck, il passaggio da quattro core e otto thread a sei core e dodici thread rappresenterebbe un incremento del 50% nel numero di core CPU rispetto all’attuale generazione. Anche la memoria LPDDR5-9600, qualora fosse mantenuta in un eventuale prodotto commerciale, offrirebbe una velocità di trasferimento nettamente superiore rispetto a quella della versione OLED.

Resta però da capire quale ruolo avrà realmente Gainsborough nella strategia di AMD; il nome ha attirato l’attenzione anche per il possibile legame con la tradizione di codename della console Valve. L’APU della prima Steam Deck è conosciuta come Aerith, mentre Gainsborough richiama Aerith Gainsborough, personaggio di Final Fantasy VII; si tratta di un indizio curioso, ma alla fine non costituisce una prova della destinazione del nuovo chip.

Per ora quindi la possibile APU Zen 6 va considerata una candidata per la prossima generazione di handheld AMD, non una conferma definitiva delle specifiche di Steam Deck 2. Del resto ribadiamo che, a oggi, non sono ancora noti la configurazione grafica, le prestazioni nei giochi, i consumi o la data di lancio della futura console Valve; se a questo aggiungiamo l’incognita dei prezzi e della disponibilità delle componenti sul mercato, memoria in primis, dubitiamo che il lancio sia proprio dietro l’angolo.